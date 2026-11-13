Dalla Danimarca alla Danimarca. La nazionale biancorossa si è resa infatti involontariamente protagonista nel burrascoso addio tra il Portogallo e Cristiano Ronaldo. Decisiva nella decisione dell'attaccante fu proprio la sfida di andata in Nations League tra le due nazionali - finita 4-2 per i lusitani - e proprio la gara di ritorno tra le due squadre sarà la prima dell'era post CR7. Dopo 234 presenze e 146 gol, l'attaccante dell'Al Nassr ha detto basta alle gare internazionali, ed ora sta a Jorge Jesus non farlo rimpiangere. Su chi si costruirà il nuovo Portogallo?

Da Vitinha a Goncalo Ramos, le certezze

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Come detto, i lusitani devono ripartire senza il calciatore attorno al quale, per 23 anni, hanno costruito la propria identità. Negli ultimi anni la presenza di CR7 era diventata troppo grande - quasi ingombrante - ed ora i suoi ormai ex compagni di squadra sono chiamati a riempire il vuoto lasciato dal centravanti. Il primo a beneficiare dell'addio di Cristiano sarà. L'attaccante del, che finora ricopriva un ruolo marginale, adesso sarà centrale nel gioco offensivo di Jorge Jesus. Il paragone con l'ex capitano, soprattutto nei primi tempi, sarà all'ordine del giorno, e l'exè chiamato a non far rimpiangere l'assenza del cinque volte vincitore del Pallone d'Oro.. Goncalo Ramos infatti, rispetto all'ultimo Cristiano Ronaldo, è un giocatore molto più mobile. Come sta dimostrando anche con il Milan, seppur non abbia messo a segno molte reti in questo avvio di campionato, il centravanti è un calciatore che tende a giocare anche fuori dall'area, liberando spazi per i compagni e rifinendo e pulendo i palloni che gli arrivano. Ramos non è chiamato a raccogliere l'eredità dell'ex attaccante del, ma

MILANO, ITALIA - 28 AGOSTO: Gonçalo Ramos del Milan festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Milan e Venezia allo stadio Giuseppe Meazza, il 28 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Non c'è soltanto Goncalo Ramos. Jorge Jesus può ripartire da un'ossatura consolidata. In difesa, l'allenatore può contare su calciatori del calibro di Joao Cancelo e Ruben Dias, senza dimenticare Diogo Costa tra i pali. In mezzo al campo la selezione può contare su alcuni dei calciatori più forti in circolazione: Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Neves. Il reparto centrale della nazionale portoghese, nonostante il valore individuale molto elevato, non è mai riuscito ad esprimersi al massimo delle potenzialità.

Durante l'ultimo Mondiale, infatti, nonostante venissero tutti da una stagione di livello molto alto, i centrocampisti hanno deluso le aspettative. Una delle cause, secondo l'opinione pubblica, era proprio la presenza di Cristiano. Ora, con l'addio dello stesso, Vitinha e co. saranno al centro dell'attenzione. Sarà stata davvero la presenza dell'attaccante a tappare le ali alle altre stelle della nazionale portoghese? Solo il tempo, a partire dagli impegni contro Danimarca e Galles, potrà darci la risposta.

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Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus, quali novità?

Senza Ronaldo infatti,. Bruno Fernandes e Bernardo Silva dovrebbero diventare ancora più centrali nelle manovre d'attacco, mentre Vitinha e Neves saranno chiamati a prendersi più responsabilità e ad essere i riferimenti nella costruzione del gioco. Qualità che hanno già dimostrato di possedere indossando la maglia del. Questa nuova divisione dei compiti potrebbe rendere il rossoverdi meno dipendenti da un uomo solo e valorizzare il collettivo.Oltre ai sempre presenti,. Con la lista dei convocati per le due gare di Nations League il CT ha dimostrato di essere intenzionato a guardare anche al futuro.rappresentano due profili molto interessanti per il reparto offensivo, mentreoffrono delle ottime alternative nelle altre zone del campo. La convocazione disi inserisce proprio in questo percorso di rinnovamento.

MILANO, ITALIA - 22 AGOSTO: Gustavo Varela del Monza festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Inter e Monza allo stadio Giuseppe Meazza, il 22 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Proprio l'attaccante del Monza, che si è messo in luce con un grande avvio in Serie A - 9 gol in 10 presenze, e l'attenzione di vari big club - avrà l'occasione di mettersi in mostra anche con la nazionale maggiore. Dopo aver fatto tutta la trafila con le giovanili della selezione lusitana - ultima l'Under 21 con 4 gol in 7 presenze - è arrivato il momento di scendere in campo con la maglia dei grandi. Ed ora, senza CR7, Varela si candida ad essere la prima riserva di Ramos.

La sfida di Nations League rappresenterà molto più di una semplice partita per il Portogallo e per Jorge Jesus. L'allenatore, ritenuto il responsabile principale della separazione tra il centravanti e la sua nazionale, dovrà dare nuova vita alla sua nazionale. Il CT dovrà delineare una squadra con nuove responsabilità e nuovi ruoli. Il gioco non girerà più attorno ad un solo uomo, ma si dovrà trovare il giusto equilibrio tra i vari reparti. Dopo anni all'ombra di uno dei calciatori più forti della nostra epoca, riuscirà questa formazione piena di talenti ad esprimersi al massimo del proprio potenziale? Come sempre, la risposta al rettangolo verde.