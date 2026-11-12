L'avvio incredibile di Varela ha attirato l'attenzione dei grandi club europei: nel frattempo, il Monza studia il dossier Camarda
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Con l'avvicinarsi del mercato invernale, i radar delle dirigenze iniziano a muovere i primi passi, trasformando le semplici indiscrezioni in vere e proprie strategie operative. Con uno scacchiere in continua evoluzione, il Monza si trova al centro di un crocevia fondamentale, chiamato a gestire due situazioni diametralmente opposte ma altrettanto importanti, a più di un mese dall'apertura del mercato. Da un lato, c'è la necessità di blindare Gustavo Varela, il bomber portoghese che ha attirato su di sé i riflettori delle big del campionato; dall'altro, c'è sempre molta attenzione al mercato in entrata e alle occasioni che esso offre: il rapporto molto positivo tra la società brianzola e il Milan può portare a un prestito che potrebbe rivelarsi molto intrigante.
Il caso Varela: una plusvalenza d'oroAl centro dei pensieri della dirigenza c'è senza dubbio il futuro di Gustavo Varela. L'attaccante portoghese sta vivendo un momento di forma straordinario, avendo segnato 9 reti in campionato e 2 in Coppa Italia, un bottino che lo ha trasformato in uno dei pezzi pregiati della Serie A. Non è un caso che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli sia attualmente il club in cima alla lista delle pretendenti. Il profilo del lusitano viene considerato ideale per innalzare il tasso tecnico del reparto avanzato di Allegri: dare ossigeno a Hojlund e alimentare una sana competizione interna.
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L'ipotesi Camarda: l'asse Milano-MonzaMentre studia gli assalti avversari per Varela, il Monza monitora con attenzione anche il mercato in entrata. Il nome nuovo accostato ai brianzoli è quello di Francesco Camarda, di proprietà del Milan. Il centravanti rossonero sta trovando pochissimo spazio con Amorim: se il Milan fosse intenzionato a intervenire sul mercato di gennaio per acquistare un ulteriore attaccante (vice Ramos), gli spazi per Camarda rischiano di chiudersi in modo definitivo.
Per questo motivo un prestito appare la soluzione più logica per garantire il minutaggio necessario alla sua crescita. Il Monza, sempre attento alla valorizzazione dei giovani e con una delle rose con l'età media più bassa di tutta la Serie A, dovrà comunque affrontare la concorrenza di altre squadre, tra cui Udinese, Genoa e Venezia. L'idea di accogliere Camarda in prestito rappresenta un'opzione concreta che può regalare nuova linfa all'attacco brianzolo nella seconda metà della stagione.
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