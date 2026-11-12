L'avvio incredibile di Varela ha attirato l'attenzione dei grandi club europei: nel frattempo, il Monza studia il dossier Camarda

Samuele Dello Monaco
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Con l'avvicinarsi del mercato invernale, i radar delle dirigenze iniziano a muovere i primi passi, trasformando le semplici indiscrezioni in vere e proprie strategie operative. Con uno scacchiere in continua evoluzione, il Monza si trova al centro di un crocevia fondamentale, chiamato a gestire due situazioni diametralmente opposte ma altrettanto importanti, a più di un mese dall'apertura del mercato. Da un lato, c'è la necessità di blindare Gustavo Varela, il bomber portoghese che ha attirato su di sé i riflettori delle big del campionato; dall'altro, c'è sempre molta attenzione al mercato in entrata e alle occasioni che esso offre: il rapporto molto positivo tra la società brianzola e il Milan può portare a un prestito che potrebbe rivelarsi molto intrigante.

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Il caso Varela: una plusvalenza d'oro

Al centro dei pensieri della dirigenza c'è senza dubbio il futuro di Gustavo Varela. L'attaccante portoghese sta vivendo un momento di forma straordinario, avendo segnato 9 reti in campionato e 2 in Coppa Italia, un bottino che lo ha trasformato in uno dei pezzi pregiati della Serie A. Non è un caso che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli sia attualmente il club in cima alla lista delle pretendenti. Il profilo del lusitano viene considerato ideale per innalzare il tasso tecnico del reparto avanzato di Allegri: dare ossigeno a Hojlund e alimentare una sana competizione interna.
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Ma la concorrenza non manca: sulle tracce di Varela si starebbero muovendo anche altre società italiane di prima fascia, alcuni club di Premier League e lo stesso Benfica, squadra da cui il Monza lo aveva prelevato in estate per 2 milioni di euro. Un investimento che si sta rivelando un vero e proprio capolavoro finanziario. Per privarsi del suo gioiello, infatti, il club biancorosso non è disposto ad ascoltare offerte inferiori ai 25 milioni di euro. Una valutazione elevata, su cui pesa anche un dettaglio non di poco conto: in caso di cessione, al Benfica spetterà il 20% della cifra. Sebbene la volontà principale del Monza sia quella di trattenere il giocatore almeno fino al termine del campionato, davanti a proposte folli ogni scenario resta aperto.

L'ipotesi Camarda: l'asse Milano-Monza

Mentre studia gli assalti avversari per Varela, il Monza monitora con attenzione anche il mercato in entrata. Il nome nuovo accostato ai brianzoli è quello di Francesco Camarda, di proprietà del Milan. Il centravanti rossonero sta trovando pochissimo spazio con Amorim: se il Milan fosse intenzionato a intervenire sul mercato di gennaio per acquistare un ulteriore attaccante (vice Ramos), gli spazi per Camarda rischiano di chiudersi in modo definitivo.

Milan Camarda
TORINO, ITALIA - 6 SETTEMBRE: Francesco Camarda del Milan dopo la partita di Serie A tra Juventus e Milan il 6 settembre 2026 a Torino, in Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Per questo motivo un prestito appare la soluzione più logica per garantire il minutaggio necessario alla sua crescita. Il Monza, sempre attento alla valorizzazione dei giovani e con una delle rose con l'età media più bassa di tutta la Serie A, dovrà comunque affrontare la concorrenza di altre squadre, tra cui Udinese, Genoa e Venezia. L'idea di accogliere Camarda in prestito rappresenta un'opzione concreta che può regalare nuova linfa all'attacco brianzolo nella seconda metà della stagione.

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