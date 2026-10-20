Non è bastata un’estate a chiudere il capitolo tra Gustavo Varela e il Benfica. L’attaccante portoghese si sta facendo notare in Serie A con la maglia del Monza e da Lisbona è tornata a circolare una voce sul suo futuro: una possibile operazione che pochi in Portogallo si aspettavano di veder riaprire.

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Monza, il Benfica su Varela

Le clausole che spaventano i brianzoli

A rilanciare la notizia è, commentatore di Medialivre, ai microfoni di NOW. Secondo il suo racconto, ilstarebbe preparando il riacquisto del giocatore portoghese e sarebbe pronto a spendere. È una cifra quasi quattro volte superiore ai 2,5 milioni incassati quest'estate con la cessione a titolo definitivo al, arrivata a fine luglio: tra l’addio e un eventuale ritorno ci sarebbero dunque 7 milioni di differenza,. Al momento non ci sono conferme ufficiali né dal club né dal Monza e tutto resta nel campo delle indiscrezioni.Nell’accordo di quest'estate, ilsi è tutelato con due clausole: ilsu un eventuale trasferimento futuro e un’opzione di riacquisto da. È su quest’ultima che, secondo le parole di Pedro Sousa, il club sta valutando di muoversi a breve giro. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, la parabola disi chiuderebbe con un ritorno a Lisbona a pochi mesi dall’addio.