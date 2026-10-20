Nell’accordo con il Monza, il Benfica si è tutelato con due clausole: il 20% sulla rivendita e un’opzione di riacquisto da 9,5 milioni
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Non è bastata un’estate a chiudere il capitolo tra Gustavo Varela e il Benfica. L’attaccante portoghese si sta facendo notare in Serie A con la maglia del Monza e da Lisbona è tornata a circolare una voce sul suo futuro: una possibile operazione che pochi in Portogallo si aspettavano di veder riaprire.
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Monza, il Benfica su VarelaA rilanciare la notizia è Pedro Sousa, commentatore di Medialivre, ai microfoni di NOW. Secondo il suo racconto, il Benfica starebbe preparando il riacquisto del giocatore portoghese e sarebbe pronto a spendere 9,5 milioni di euro. È una cifra quasi quattro volte superiore ai 2,5 milioni incassati quest'estate con la cessione a titolo definitivo al Monza, arrivata a fine luglio: tra l’addio e un eventuale ritorno ci sarebbero dunque 7 milioni di differenza, una pura plusvalenza per il club brianzolo. Al momento non ci sono conferme ufficiali né dal club né dal Monza e tutto resta nel campo delle indiscrezioni.
Le clausole che spaventano i brianzoliNell’accordo di quest'estate, il Benfica si è tutelato con due clausole: il 20% su un eventuale trasferimento futuro e un’opzione di riacquisto da 9,5 milioni. È su quest’ultima che, secondo le parole di Pedro Sousa, il club sta valutando di muoversi a breve giro. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, la parabola di Varela si chiuderebbe con un ritorno a Lisbona a pochi mesi dall’addio.
Cresciuto nei settori giovanili di Sporting e PAOK, Varela è arrivato al Benfica Campus nella stagione 2021/22 per completare la formazione, senza però conquistare un posto in prima squadra. Il salto di qualità è arrivato in prestito al Gil Vicente: nella scorsa stagione ha firmato 7 gol e 3 assist in 33 partite, un bottino che è bastato a convincere il Monza.
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