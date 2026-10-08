In occasione dell’8ª giornata della Liga Portugal, venerdì 9 ottobre alle ore 21:15 italiane si affrontano Braga e Sporting Lisbona all’Estadio Municipal de Braga. I padroni di casa hanno raccolto 11 punti in sei partite, mentre lo Sporting è terzo con 15 punti dopo sette giornate. Il Braga arriva dallo 0-0 sul campo del Santa Clara, mentre la formazione di Rui Borges ha pareggiato 2-2 contro l’Arouca dopo essere stata avanti di due reti.VEDI BRAGA-SPORTING LISBONA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Braga ha subito soltanto cinque gol nelle prime sei partite, mentre lo Sporting ne ha segnati 17 in sette giornate. La squadra di Carlos Vicens ha però già battuto Vitoria Guimaraes, Alverca ed Estoril e arriva alla sfida con una sola sconfitta in campionato. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Braga-Sporting Lisbona.

Dove vedere Braga-Sporting Lisbona in diretta TV e streaming

La partita

, che propone in Italia le gare della Liga Portugal. Il calcio d’inizio è fissato per venerdì 9 ottobre alle ore 21:15 italiane.

Per seguire Braga-Sporting Lisbona in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Liga Portugal; cercare Braga-Sporting Lisbona tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

È consigliabile controllare la disponibilità della gara e il proprio piano di abbonamento prima delle 21:15, orario previsto per l’inizio della partita.

Braga-Sporting Lisbona: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Braga-Sporting Lisbona

Competizione: Liga Portugal

Giornata: 8ª

Data: venerdì 9 ottobre 2026

Orario: 21:15 italiane

Stadio: Estadio Municipal de Braga

Diretta TV: DAZN

Streaming: DAZN

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Braga

Il Braga ha

, con tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. La formazione di Carlos Vicens ha iniziato il campionato con il 2-2 sul campo del Moreirense, poi ha costruito un percorso caratterizzato da tre successi consecutivi contro Vitoria Guimaraes, Alverca ed Estoril, intervallati dalla sconfitta contro l’Estrela Amadora. Nell’ultima uscita è arrivato lo

.

La squadra portoghese ha concesso appena cinque reti, dato che la colloca tra le difese più efficaci del campionato. Nel 3-4-3 di Vicens il lavoro di Joao Moutinho resta importante per dare ordine alla prima costruzione, mentre Pau Victor, Jovan Milosevic e Ricardo Horta rappresentano il tridente schierato dall’inizio nell’ultima giornata.

Proprio Ricardo Horta è stato uno dei giocatori più pericolosi contro il Santa Clara, mentre Pau Victor è il miglior marcatore del Braga con tre reti in campionato. Contro lo Sporting, tuttavia, servirà anche maggiore precisione negli ultimi metri dopo lo 0-0 dell’ultima trasferta.

Il momento dello Sporting Lisbona

Lo Sporting arriva a Braga con

: quattro vittorie e tre pareggi hanno prodotto il terzo posto, a sei punti dal Porto capolista e a un punto dal Benfica. La squadra di Rui Borges ha però pareggiato le ultime due partite di Liga Portugal contro Famalicao e Arouca.

Contro l’Arouca lo Sporting aveva costruito un vantaggio di 2-0 già nel primo tempo, grazie alle reti di Goncalo Inacio e Luis Suarez, ma l’espulsione di Zeno Debast al 54’ ha cambiato la partita. L’inferiorità numerica ha permesso all’Arouca di rientrare fino al 2-2 finale.

Il dato offensivo rimane comunque significativo: 17 gol in sette giornate, con Luis Suarez già a quota sei reti. Lo Sporting può inoltre contare sulla qualità di Rodrigo Zalazar e sulla capacità di Goncalo Inacio di partecipare alla costruzione, mentre la sfida di Braga arriva dopo una pausa che precede anche l’impegno di Champions League contro il Lens.

Le probabili formazioni di Braga-Sporting Lisbona

Il Braga dovrebbe ripartire dal

utilizzato nell’ultima gara contro il Santa Clara, con Bernardo Fontes in porta, Adrian Bajrami, Vitor Carvalho e Adrian Barisic in difesa. Victor Gomez e Gabri Martinez dovrebbero presidiare le corsie, con Joao Moutinho e Gorby al centro. In avanti spazio a Pau Victor, Jovan Milosevic e Ricardo Horta.

Lo Sporting dovrebbe invece confermare il 4-2-3-1 dell’ultima giornata contro l’Arouca. Rui Silva sarà il portiere, con Ivan Fresneda, Zeno Debast, Goncalo Inacio e Maxi Araujo in difesa. Sergi Altimira e Issa Doumbia comporranno la coppia centrale, mentre Geny Catamo, Rodrigo Zalazar e Nestory Irankunda agiranno alle spalle di Luis Suarez. Allenatore: Rui Borges.

Braga (3-4-3): Bernardo Fontes; Adrian Bajrami, Vitor Carvalho, Adrian Barisic; Victor Gomez, Joao Moutinho, Gorby, Gabri Martinez; Pau Victor, Jovan Milosevic, Ricardo Horta. Allenatore: Carlos Vicens.

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Ivan Fresneda, Zeno Debast, Goncalo Inacio, Maxi Araujo; Sergi Altimira, Issa Doumbia; Geny Catamo, Rodrigo Zalazar, Nestory Irankunda; Luis Suarez. Allenatore: Rui Borges.