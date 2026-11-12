Un nuovo esordio per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse nativo di Madeira ha dato tutto sé stesso al mondo del calcio e, annunciato il ritiro dalla nazionale portoghese, non dovrebbe - condizionale d'obbligo - mancare molto a quello generale da calciatore. E allora, obiettivo dei 1000 gol a parte, lo sguardo può già essere puntato sulle prossime avvincenti sfide. In particolar modo, l'ex Juventus ha annunciato che sarà presto protagonista sullo schermo, con una serie televisiva ambientata nel mondo degli agenti sportivi britannici. Di sicuro c'è che il portoghese figurerà nella serie, ma sono ancora diversi gli interrogativi sul nuovo prodotto pronto ad essere dato in pasto a milioni di telespettatori.

Cristiano Ronaldo, ecco il debutto sul grande schermo: "Presto nuove informazioni"

Il progetto è stato svelato direttamente dallo stesso portoghese "Una nuova avventura emozionante! La produzione della mia prima serie televisiva, Day 1s, è appena iniziata. Presto arriveranno altre informazioni". Sono già state avviate le riprese della serie eè la città scelta. UR•Marv Studios se ne sta occupando. A proposito di quando sarà possibile vederla e dove farlo non si ha alcuna novità.

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 29 OTTOBRE: Cristiano Ronaldo dell'Al Nassr festeggia dopo aver segnato un gol che è stato poi annullato durante la partita della Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Kholood all'Al Awwal Park il 29 ottobre 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Il cinque volte Pallone d'Oro non sarà affatto solo nella serie. L'attore inglese Damian Lewis avrà i galloni del protagonista, dovendo interpretare Stanley Dalton. Questi è un procuratore sportivo e attorno a lui si svilupperà la trama. Tra le figure sportive di rilievo, invece, nella serie di Cristiano Ronaldo troverà spazio anche Thierry Henry. Per gli appassionati di musica, ancora, figurerà il rapper britannico Dave.

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Sul ruolo che ricoprirà l'attaccante dell'non si hanno certezze. È importante però notare che il portoghese sembra stia voltando pagina e preparando anche dettagliatamente il suo futuro oltre il calcio. Il classe 1985 compirà 42 anni il prossimo 5 febbraio e, inesorabilmente, sa che ci sarà presto un domani senza pallone.