L'ambientazione sarà quella del mondo degli agenti sportivi inglesi, mentre ignote restano data d'uscita e piattaforma
Un nuovo esordio per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse nativo di Madeira ha dato tutto sé stesso al mondo del calcio e, annunciato il ritiro dalla nazionale portoghese, non dovrebbe - condizionale d'obbligo - mancare molto a quello generale da calciatore. E allora, obiettivo dei 1000 gol a parte, lo sguardo può già essere puntato sulle prossime avvincenti sfide. In particolar modo, l'ex Juventus ha annunciato che sarà presto protagonista sullo schermo, con una serie televisiva ambientata nel mondo degli agenti sportivi britannici. Di sicuro c'è che il portoghese figurerà nella serie, ma sono ancora diversi gli interrogativi sul nuovo prodotto pronto ad essere dato in pasto a milioni di telespettatori.
Cristiano Ronaldo, ecco il debutto sul grande schermo: "Presto nuove informazioni"Il progetto è stato svelato direttamente dallo stesso portoghese "Una nuova avventura emozionante! La produzione della mia prima serie televisiva, Day 1s, è appena iniziata. Presto arriveranno altre informazioni". Sono già state avviate le riprese della serie e Londra è la città scelta. UR•Marv Studios se ne sta occupando. A proposito di quando sarà possibile vederla e dove farlo non si ha alcuna novità.
Il cinque volte Pallone d'Oro non sarà affatto solo nella serie. L'attore inglese Damian Lewis avrà i galloni del protagonista, dovendo interpretare Stanley Dalton. Questi è un procuratore sportivo e attorno a lui si svilupperà la trama. Tra le figure sportive di rilievo, invece, nella serie di Cristiano Ronaldo troverà spazio anche Thierry Henry. Per gli appassionati di musica, ancora, figurerà il rapper britannico Dave.
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