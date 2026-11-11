Scott McTominay ha vissuto un Mondiale decisamente più complicato di quanto fosse emerso inizialmente, con un problema cardiaco affrontato appena 48 ore prima dell'esordio della Scozia contro Haiti. Il centrocampista del Napoli ha raccontato per la prima volta alcuni dettagli di quanto accaduto negli Stati Uniti, rivelando di aver avuto bisogno di un intervento medico per correggere un'aritmia cardiaca, tenuta inizialmente riservata anche dalla Nazionale scozzese che aveva giustificato la sua assenza dagli allenamenti parlando di un problema allo stomaco.

McTominay e la scossa al cuore prima del Mondiale

A raccontare l'episodio è stato lo stesso McTominay durante una conferenza stampa a Hampden Park, alla vigilia dei prossimi impegni della Scozia in Nations League, e ha iniziato proprio parlando di cosa è successo due giorni prima dell'esordio nei Mondiali: "Ho dovuto subire uno shock cardiaco due giorni prima della partita contro Haiti. Ero in perfetta forma, ma ovviamente trovarsi in un letto d'ospedale due giorni prima della prima partita dei Mondiali, sul punto di essere addormentato, non è l'ideale".

GLASGOW, SCOZIA - 28 MARZO: La Scozia, ritratta con le giacche Adidas Anthem viola prima dell'amichevole internazionale tra Scozia e Giappone il 28 marzo 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Sui pensieri complicati dopo la scoperta: "Mi ero preparato così bene, ero in ottima forma e poi succede una cosa del genere e pensi: 'Com'è possibile che stia succedendo proprio a me?'".

Nonostante l'accaduto, il centrocampista ha preso parte regolarmente alla partita d'esordio, vinta dalla Scozia per 1-0, giocando poi anche le successive due gare contro Marocco e Brasile. La Nazionale scozzese non è riuscita a superare la fase a gironi, mentre McTominay ha ammesso di aver attraversato uno dei periodi più difficili della propria carriera anche dal punto di vista mentale: "Ovviamente, visto come sono andati i Mondiali, sono state almeno due o tre settimane in cui sono rimasto lì seduto, deluso, non del tutto lucido mentalmente".

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Infine ha ammesso di aver faticato a lasciarsi alle spalle quanto accaduto, raccontando apertamente il peso di quei giorni alla fine della competizione: "Dopo i Mondiali, probabilmente ho provato la delusione più grande di tutta la mia carriera. Sono sempre stato uno che vede il bicchiere mezzo pieno, ma quella delusione mi ha richiesto un paio di settimane per essere superata".