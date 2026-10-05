Talvolta le promesse di un nuovo progetto tecnico non bastano a colmare il vuoto lasciato da un addio doloroso. Lo sa bene Willian, l'esterno brasiliano che decise di lasciare il Chelsea per giocare all'Arsenal. Intervenuto ai microfoni del podcast "The Obi One" in compagnia dell'ex compagno Obi Mikel, l'attaccante ha ripercorso quel trasferimento, ammettendo senza mezzi termini di aver commesso un grave errore di valutazione.

Il contratto e le promesse di Arteta per arrivare all'Arsenal

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Willian, un amore mai sbocciato

Nell'estate del 2020, l'attaccante brasiliano chiedeva alun prolungamento triennale, scontrandosi con la ferma volontà del club di offrirgli un accordo di massimo due anni. In questo stallo si inserì Mikel Arteta , da poco arrivato sulla panchina dell', che fece il possibile per fargli sposare il suo progetto sportivo: "Arteta mi disse: 'Giocheremo così, giocheremo in questo modo. Voglio che tu sia il giocatore principale. Costruiremo la squadra intorno a te, e tante altre cose...'. A 32 anni stavo pensando di rimanere altri tre anni a Londra. La mia famiglia adora Londra. Così ho deciso".Le alte aspettative, tuttavia, si scontrarono ben presto con una realtà profondamente diversa. Ilcol senno di poi è netto: "Ad essere sincero, sarei dovuto restare al Chelsea. Ma all'epoca pensavo che forse la soluzione migliore fosse andare all'Arsenal. Ho firmato un contratto triennale, ma non è stata una bella esperienza", ha ammesso.si è consumata in tempi record.ha spiegato le dinamiche e i pensieri di quei mesi turbolenti: "All'inizio, quando sono arrivato lì, ero felice. Ero motivato ad andare e ad esprimermi come facevo al Chelsea. Ma tre mesi dopo ho detto al mio agente: 'Voglio andarmene'. Ero frustrato. Perché, ovviamente, non sto dicendo che sia colpa sua, ma quando senti tante cose e poi entri nel club e le cose non sono come ti è stato detto... Ho detto al mio agente: 'Ho fatto un grosso errore' ".

LONDRA, INGHILTERRA - 3 MARZO: Willian del Chelsea esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita del quinto turno di FA Cup tra Chelsea FC e Liverpool FC a Stamford Bridge, il 3 marzo 2020 a Londra, Inghilterra. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

Un bilancio amaro

L'incompatibilità tecnica e ambientale si è inevitabilmente riflessa sulle prestazioni in campo: nella sua unica stagione con la maglia dell', il brasiliano ha giocato. Un'annata da dimenticare: "Quando ero lì, ho visto alcune situazioni che mi hanno fatto pensare. Non ha funzionato. Inoltre, è per questo che non riuscivo a giocare bene; non ero felice, e quando non sei felice, non puoi rendere al 100%. I soldi non comprano la felicità. Era il miglior contratto della mia vita, ma non ero felice", ha concluso