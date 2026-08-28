Per la prima volta nella sua storia la Ekstraklasa, la prima divisione del calcio polacco, verrà deliziata da un nuovo Derby di Cracovia. Domani pomeriggio alle 17:30 allo stadio municipale Henryk Reyman andrà in scena la sfida tra Wisla Cracovia-Wieczysta Cracovia. Partita valida per la sesta giornata di campionato. I padroni di casa, in caso di successo, salirebbero al secondo posto con 10 punti, ma con ben 3 partite in più rispetto al Górnik Zabrze, mentre gli ospiti hanno bisogno dei tre punti per allontanarsi dal penultimo posto in classifica.

Wieczysta Cracovia, alla scoperta del club nato in piena Seconda Guerra Mondiale

Gli inizi delle attività sportive organizzate a

Wieczysta

, allora frazione del villaggio di

Rakoice

(vicino a Cracovia), risalgono al 1936.

. A quel tempo, i residenti formarono una squadra, la Wieczyszczanka, che però non era affiliata ad alcuna struttura locale e giocava solo partite amichevoli. A causa della mancanza di sostegno materiale e finanziario, il club cessò le attività solo dopo circa un anno. Dopo un nuovo tentativo nel 1938, quando la squadra venne rifondata con il nome di Ostoja (anche quest'ultima durò solo un anno), il Wieczysta nacque ufficialmente nel 1942, in piena seconda guerra mondiale, su iniziativa di Edward Ignaszewski.

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All'epoca, sotto l'occupazione nazista, ai polacchi era vietato praticare sport organizzati. Le prime partite, infatti vennero disputate in clandestinità nei prati di Rakowice. Per quasi ottant'anni il club ha mantenuto uno status strettamente locale e dilettantistico, oscillando stabilmente tra il sesto e il settimo livello del Campionato di calcio polacco. Nel 2017, la squadra si trovava ancora nel settimo livello nazionale.

In quell'anno, infatti, il club venne acquistato dall'imprenditore miliardario locale Wojciech Kwiecień, proprietario di una grande catena di farmacie. Kwiecień avviò un progetto di investimenti senza precedenti per le categorie minori polacche, offrendo ingaggi da massima serie e attirando ex nazionali ed esperti professionisti .La ristrutturazione economica consentì, inoltre, una scalata rapidissima attraverso le divisioni polacche: ben 6 promozioni in 6 anni.

Dopo la mancata promozione nella stagione 2022-23, conclusa comunque con un buon terzo posto in III Liga, il club vinse il proprio girone nella stagione successiva, ottenendo quindi la promozione in II Liga (3° livello). Da qui in poi il Wieczysta rifilò tre promozioni consecutive arrivando così a disputare, per la prima volta nella sua storia, l'Ekstraklasa, la massima serie del campionato polacco di calcio nella stagione 2026-27.

Wisla Cracovia-Wieczysta Cracovia, alla ricerca del primo vincitore: i due precedenti

Come accennato, il Derby di domani pomeriggio sarà una vera e propria novità sia per Cracovia che per il calcio polacco. A rendere la sfida ancora più allettante, inoltre, è il fatto chenella storia e, in entrambi in casi, la partita è finita in parità. E in entrambi in casi con lo stesso risultato: 1-1. Il primo incontro ufficiale tra i due club è stato disputato il 2 ottobre 2025 allo

LONDRA - 18 SETTEMBRE: I tifosi del Wisla Cracovia sostengono la propria squadra prima della partita di andata del primo turno di Coppa UEFA tra Tottenham Hotspur e Wisla Cracovia, disputata a White Hart Lane il 18 settembre 2008 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ian Walton/Getty Images)

Dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa realizzato da Stefan Feiertag, nella ripresa il Wisla ha trovato il pareggio proprio al 90' con un colpo di testa di Wiktor Biedrzycki. Lo stesso copione si è ripetuto nella sfida di ritorno, ma a parti invertite. Al vantaggio del Wisla, realizzato da Angel Rodado, ha risposto nella ripresa Natan Dzięgielewski (79'). Domani pomeriggio, dunque, potremmo conoscere il primo vincitore di questo nuova faida, oppure dovremo aspettare ancora qualche mese.