I Pasy saranno in campo il giorno di San Valentino, motivo per cui hanno ideato una iniziativa per alleggerire gli impegni dei partner

Mattia Celio Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 14:32)

Quando la tua squadra del cuore gioca la sera di San Valentino il dubbio sorge spontaneo: vado a cena con il partner o allo stadio? Può sembrare una scelta facile ma non per tutti gli appassionati di sport non è così. L'adrenalina e la passione per il calcio è un "amore" difficile da sostituire. Eppure, in Polonia, il Klub Cracovia ha escogitato un piano per i propri tifosi. Ecco l'iniziativa dei biancorossi.

Polonia, stadio o cena con partner a San Valentino? il Klub Cracovia ha trovato la soluzione — Il 14 febbraio è una giornata molto importante per gli innamorati e come spesso accade i protagonisti si chiedono: cosa fare a San Valentino? C'è chi opta per le solite cene romantiche, oppure per semplici brindisi o passeggiate in compagnia. Ma cosa fare invece se proprio quel giorno gioca la tua squadra del cuore? Se si è appassionati di pallone per più di qualcuno diventa difficile decidere. Si è disposti a sacrificare la possibilità di vedere dal vivo la propria squadra per una cena romantica? Non tutti certamente sono disposti.

È quello che dovranno domandarsi, in Polonia, i tifosi del Klub Cracovia. La squadra militante nella Ekstraklasa, la massima divisione del campionato polacco, sarà impegnata proprio il 14 febbraio in casa contro lo Jagiellonia, sfida importante per la qualificazione alle Coppe Europee. In occasione della sfida contro i Żółto-Czerwoni (giallo-rossi), la squadra in cui milita una vecchia conoscenza della Serie A, Kamil Glik, ha proposto una particolare iniziativa.

Come comunicato dalla stessa società dei Pasy (strisce), per tutti i tifosi che andranno allo stadio con la propria partner, la squadra regalerà un’esperienza ‘wellness’ presso un centro convenzionato. Un'idea lavorata appunto per non creare dissapori tra i partner.