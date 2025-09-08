L'attaccante del Barcellona, ieri autore del 2-0 nel 3-1 finale sulla Finlandia, si è ripreso la guida della Polonia e adesso punta la qualificazione al Mondiale 2026

8 settembre 2025

Il ritorno del re. Non c'è titolo migliore per Robert Lewandowski. Il giocatore polacco è tornato ad indossare quella maglia biancorossa che tanto ama, quella maglia che fino a pochi mesi aveva deciso di lasciare per colpa di un allenatore che non credeva in lui tanto da levargli la fascia da capitano. Adesso, con l'arrivo di Jan Urban, la situazione si è completamente ribaltata e il 37 enne è ancora più motivato di prima e ha una sola missione: portare la Polonia al Mondiale 2026.

Robert Lewandowski, ritorno, rete e Finlandia ko: la Polonia vince e insegue l'Olanda — La Polonia continua a sperare nella qualificazione al Mondiale 2026. Dopo il brillante pareggio contro l'Olanda la squadra di Jan Urban ieri sera ha battuto 3-1 la Finlandia conquistando tre punti importanti che permettono ai polacchi di inseguire gli Orange, vittoriosi 3-2 sulla Lituania e ancora con una partita da recuperare. Protagonista in assoluto è la leggenda e capitano Robert Lewandowski, tornato a vestire la maglia della Nazionale dopo lo screzio con Michał Probierz e ora più che deciso a guidare la squadra al Mondiale.

Giovedì scorso, dopo il pareggio per 1-1 a Rotterdam, Lewandowski ha dichiarato che la sua intenzione per la partita contro i tulipani era quella di concentrarsi maggiormente sulla fase difensiva: "Sì, il mio ruolo era quello di fermare il centrocampo avversario, in particolare De Jong, e ho lavorato duramente per questo compito". Parlando del suo contributo nella sfida di ieri sera, il giocatore del Barcellona ha detto di essere sceso in campo contro la Finlandia "più coinvolto nei compiti offensivi e con maggiore libertà di gioco, il che mi ha permesso di divertirmi". Una "libertà di gioco" che il classe '87 ha concretizzato con la rete del 2-0 a pochi secondi dall'intervallo.

Polonia, il cammino verso il Mondiale: dove può arrivare la squadra di Urban? — La vittoria di ieri sera contro la Finlandia ha dato alla Polonia un'importante slancio verso la vetta della classifica. Un traguardo difficile da raggiungere (Olanda ha una partita in meno), ma la squadra di Jan Urban ha dimostrato grande qualità e dinamismo nelle ultime due sfide e se i polacchi non faranno passi falsi la partita del 14 novembre contro gli Orange sarà decisiva per il passaggio diretto al Campionato del Mondo. Il ritorno di Lewandowski, inoltre, può rivelarsi un'arma molto tagliente.

Le due vittorie nelle prime due partite contro Lituania e Malta sono state un buon punto di partenza ma la situazione all'interno del gruppo non era certo tra le migliori. Il caso Lewandowski rischiava di mandare tutto a monte, soprattutto dopo la sconfitta in casa della Finlandia. La squadra, come tutti i tifosi polacchi, non potevano certo fare a meno della loro leggenda tanto che tutti sono andati a chiedere a gran voce le dimissione di Probierz. L'arrivo di Urban ha ridato lucidità. Lewandowski si è ripreso il suo posto e la fascia di capitano e il gioco si è fatto molto più fluido ed efficace.

Dopo la qualificazione al Mondiale 2022 ottenuta grazie alla vittoria sul Galles nel playoff, la Polonia cerca un pass al mondiale un po' meno "rischioso". Le ultime due prestazioni sono due grandi segnali per le prossime sfide del girone. L'Olanda è avvertita. Come ricordiamo, il risultato migliore della Polonia in un Mondiale è stato il terzo posto ottenuto nel 1974 e nel 1982, ovvero negli anni di Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach e soprattutto di Zbigniew Boniek. Il resto vede mancate partecipazioni ed eliminazione al primo turno. L'avventura in Qatar si è conclusa agli ottavi contro la Francia di Kylian Mbappè, poi finalista della competizione.