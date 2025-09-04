La quinta giornata della fase a gironi del Gruppo G offre una partita tutta da vivere. Questa sera allo Stadio de Kuip di Rotterdam va in scena Olanda-Polonia. Fischio di inizio alle 20:45. I padroni di casa sono reduci dal roboante 8-0 sul mal capitato Malta, mentre i polacchi del neo tecnico Jan Urban sono chiamati a riscattare la sconfitta contro la Finlandia (2-1), ed oggi potranno contare sul ritorno del loro capitano e simbolo Robert Lewandowski.
Olanda-Polonia, i precedenti: lo spettacolare 2-2 dell’edizione 2022 di Nations League
Polonia che cerca contro gli Oranges una vittoria che manca da ben 45 anni. Una maledizione che avrebbe potuto spezzare nell'edizione 2022 di Nations League, precisamente l'11 giugno e, guarda caso, nello stesso stadio dove si disputerà la partita di questa sera. Riviviamo quella sfida.
Olanda-Polonia, la quasi impresa polacca del 2022... e la grazia di Depay—
11 giugno 2022. Terza giornata della fase a gironi di Nations League. Allo Stadio de Kuip di Rotterdam l'Olanda capolista ospita la Polonia, reduce dall'umiliante 6-1 contro il Belgio. Davanti a quasi 40 mila spettatori, la squadra di Louis Van Gaal cerca la terza vittoria di fila ma la sfida si rivela molto più difficile del previsto. I polacchi mostrano più cuore nella prima fase di gioco e dopo 18 minuti trovano il vantaggio con Matty Cash su assist di Nicola Zalewski. I padroni di casa cercano il pareggio prima dell'intervallo ma il risultato non cambia.
Nella ripresa gli ospiti colpiscono ancora dopo solo 5 minuti con Piotr Zielinski, abile a sfruttare un contropiede. Sotto di due reti, l'Olanda alza ulteriormente il baricentro e accorcia subito il passivo con Davy Klaassen su assist di Daley Blind. Dopo appena tre minuti, i padroni di casa pareggiano con Denzel Dumfries su passaggio decisivo di Memphis Depay. Proprio quest'ultimo si rende di nuovo protagonista, ma questa volta in negativo. Poco dopo il 90' l'arbitro nota un tocco di mano di Cash e assegna il rigore ai tulipani. Sul dischetto si presenta proprio l'allora attaccante del Barcellona che, però, angola troppo la conclusione e colpisce il palo. La partita finisce 2-2.
La Polonia si rammarica di non aver mantenuto il doppio vantaggio ma avrà il merito di essere l'unica squadra a fermare l'Olanda che, alla fine, chiuderà il girone al comando con 16 punti, frutto di 5 vittorie e, appunto, un pareggio.
