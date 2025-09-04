La quinta giornata della fase a gironi del Gruppo G offre una partita tutta da vivere. Questa sera allo Stadio de Kuip di Rotterdam va in scena Olanda-Polonia. Fischio di inizio alle 20:45. I padroni di casa sono reduci dal roboante 8-0 sul mal capitato Malta, mentre i polacchi del neo tecnico Jan Urban sono chiamati a riscattare la sconfitta contro la Finlandia (2-1), ed oggi potranno contare sul ritorno del loro capitano e simbolo Robert Lewandowski.