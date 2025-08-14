Prime ansie e preoccupazioni in casa Barcellona, Lewandowski con molta probabilità non sarà disponibile contro il Mallorca.

Giammarco Probo 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 16:39)

LaLiga è pronta a ripartire. Il Barcellona si presenta come la squadra campione in carica dopo aver dominato in qualsiasi competizione nazionale, ai danni delle altre due corazzate di Madrid. Quest'anno, inoltre, il club di Laporta ritornerà a casa sua, nello Spotify Camp Nou. Ma in vista della ripresa del campionato non ci sono soltanto buone notizie: infatti, il leader dell'attacco Robert Lewandowski non si è allenato con la squadra ed è a forte rischio la sua presenza nel match d'esordio contro il Mallorca. L'ex attaccante del Bayer Monaco e Borussia Dortmund ha riportato un dolore muscolare al bicipite femorale sinistro.

Visualizza questo post su Instagram

Oltre Lewandowski anche Koundè e Casadò si sono allenati a parte e non con la squadra, ma loro presenza non dovrebbe invece essere in dubbio per la prima partita contro il Mallorca. Il conto alla rovescia è iniziato e la squadra allenata da Flick dovrà farsi trovare pronta già sabato prossimo alle 19:30 in questa trasferta non facile e non da sottovalutare. Proprio per questo ci vorrà un Barcellona perfetto per iniziare e partire con il piede giusto la stagione.

In attesa delle parole di Flick — La conferenza stampa di inizio stagione in casa Barcellona si terrà venerdì, dove l'allenatore tedesco parlerà alle 12:00 e potrà fornire dettagli sulla prima formazione ufficiale della stagione, spiegando con esattezza tutte le assenze e rispondendo ad ogni dubbio e perplessità dei giornalisti. I tifosi, ed in generale il mondo del calcio, si aspetta un'altra grande stagione da parte del club catalano, che può contare su alcuni dei calciatori più forti del momento.