Cole Palmer commenta l'esclusione dal Mondiale: "Difficile da accettare, ma voglio dimostrare il contrario". L'attaccante accetta la scelta di Tuchel
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
Cole Palmer rompe il silenzio per la prima volta dopo la sua esclusione dalla lista dell'Inghilterra per il Mondiale 2026. Il commissario tecnico Thomas Tuchel firma questa importante scelta tecnica lasciando a casa il talentuoso giocatore. Il trequartista del Chelsea affronta l'argomento apertamente e ammette un fatto chiaro. La mancata convocazione rappresenta un duro colpo per il suo umore. Nonostante la delusione cocente, il giocatore dichiara di voler rispettare appieno la decisione dello staff tecnico. I tifosi del club londinese sostengono a gran voce il proprio talento durante questo momento complesso per la sua carriera internazionale. Palmer analizza la situazione con grande maturità e dimostra un forte attaccamento alla maglia della nazionale, mantenendo un atteggiamento altamente professionale davanti ai media di tutto il mondo.
Le sensazioni del giocatore e le prime vacanzeIl talento inglese affida le proprie sensazioni a un'intervista che concede al noto quotidiano The Times. Palmer spiega nei minimi dettagli il suo attuale stato d'animo: "Ogni calciatore sogna di giocare una Coppa del Mondo. È una decisione che non posso cambiare ed è difficile da accettare, per qualsiasi motivo". L'atleta cerca di superare l'amarezza concentrandosi sul riposo fisico e mentale: "Sto cercando semplicemente di godermi le mie vacanze estive, le prime della mia vita". Queste parole descrivono perfettamente il turbamento di un professionista che perde l'occasione di partecipare alla competizione calcistica più importante del pianeta. Il ragazzo trascorre così i mesi estivi ricaricando le batterie e programmando la prossima intensa stagione sportiva con la maglia della propria squadra di club.
Il messaggio al selezionatore e la voglia di rivalsaIl giocatore lancia anche un chiaro messaggio implicito al selezionatore inglese. Palmer lascia intendere chiaramente la propria delusione, ma mostra contemporaneamente una feroce volontà di reagire sul campo da gioco: "Penso che avrei potuto offrire qualcosa di diverso rispetto alle scelte fatte dal commissario tecnico. Ma, come ho detto, non posso cambiare questa decisione e auguro il meglio a tutti". L'attaccante chiude il proprio intervento con una frase che sprigiona grandissima carica agonistica: "È come in ogni situazione: quando ti dicono che non sei abbastanza, vuoi dimostrare il contrario". Le dichiarazioni evidenziano un mix perfetto di amarezza e determinazione. Palmer intende trasformare questa dolorosa esclusione in pura motivazione per l'immediato futuro. Il suo obiettivo primario punta direttamente a tornare in lista già in occasione delle prossime convocazioni ufficiali del commissario tecnico.
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