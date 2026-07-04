Cole Palmer rompe il silenzio per la prima volta dopo la sua esclusione dalla lista dell'Inghilterra per il Mondiale 2026. Il commissario tecnico Thomas Tuchel firma questa importante scelta tecnica lasciando a casa il talentuoso giocatore. Il trequartista del Chelsea affronta l'argomento apertamente e ammette un fatto chiaro. La mancata convocazione rappresenta un duro colpo per il suo umore. Nonostante la delusione cocente, il giocatore dichiara di voler rispettare appieno la decisione dello staff tecnico. I tifosi del club londinese sostengono a gran voce il proprio talento durante questo momento complesso per la sua carriera internazionale. Palmer analizza la situazione con grande maturità e dimostra un forte attaccamento alla maglia della nazionale, mantenendo un atteggiamento altamente professionale davanti ai media di tutto il mondo.

Le sensazioni del giocatore e le prime vacanze

Il talento inglese affida le proprie sensazioni a un'intervista che concede al noto quotidianospiega nei minimi dettagli il suo attuale stato d'animo: "Ogni calciatore sogna di giocare una Coppa del Mondo. È una decisione che non posso cambiare ed è difficile da accettare, per qualsiasi motivo". L'atleta cerca di superareconcentrandosi sul riposo fisico e mentale: "Sto cercando semplicemente di godermi le mie vacanze estive, le prime della mia vita". Queste parole descrivono perfettamente ildi un professionista che perde l'occasione dialla competizione calcistica più importante del pianeta. Il ragazzo trascorre così i mesi estivi ricaricando lee programmando la prossima intensasportiva con la maglia della propria squadra di club.

BERLINO, GERMANIA - 14 LUGLIO: Cole Palmer (Inghilterra) festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra all'Olympiastadion, il 14 luglio 2024 a Berlino, Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Il messaggio al selezionatore e la voglia di rivalsa

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Il giocatore lancia anche un chiaro messaggio implicito alinglese.lascia intendere chiaramente la propria, ma mostra contemporaneamente una ferocedi reagire sul campo da gioco: "Penso che avrei potuto offrire qualcosa di diverso rispetto alle scelte fatte dal commissario tecnico. Ma, come ho detto, non posso cambiare questa decisione e auguro il meglio a tutti". L'attaccante chiude il proprio intervento con una frase che sprigiona grandissima carica agonistica: "È come in ogni situazione: quando ti dicono che non sei abbastanza, vuoi dimostrare il contrario". Leevidenziano un mix perfetto di amarezza e determinazione.intende trasformare questa dolorosain pura motivazione per l'immediato futuro. Il suoprimario punta direttamente a tornare in lista già in occasione delle prossimeufficiali del commissario tecnico.