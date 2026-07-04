Non è un mistero: quando Kevin De Bruyne gioca bene è l'uomo in più per ogni squadra, mentre quando cala di rendimento diventa improvvisamente "troppo vecchio". Dopo la sofferta vittoria al Mondiale del Belgio sul Senegal per 3-2, arrivata però con carattere, le critiche si sono di nuovo abbattute sul centrocampista del Napoli, ma a rispondere ci ha pensato il padre Herwig, intervenuto ai microfoni del quotidiano belga 'HBVL".

De Bruyne e il futuro in Nazionale: parla papà Herwig

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non si è nascosto: "Se Kevin gioca una buona partita una settimana viene osannato, mentre se la volta successiva gioca male, improvvisamente è considerato troppo vecchio". Un copione, secondo il papà del giocatore, ormai conosciuto: "Ormai ci siamo abituati, dopo tutti questi anni non me ne preoccupo più. È cosi che funziona nel calcio". Sulla gara contro il Senegal ha inoltre aggiunto: "Quando Lukaku ha segnato il 1-2, ho ricominciato a crederci. Sul 2-2 non sapevo cosa dire, ho persino avuto le palpitazioni".Sul possibile addio alall'età di 35 anni,ha preferito lasciare la parola al figlio: "Solo lui può prendere questa decisione. Dipenderà innanzitutto da come reagirà nei prossimi anni il suo fisico...". Un fisico che però ha già dato segnali di usura, con diversi stop muscolari e diciotto stagioni da professionista sulle spalle. Il padre ha comunque escluso cali di motivazione, dichiarando: "Come trequartista si è costantemente in movimento e non penso proprio sia un problema di motivazione. Finché Kevin potrà farlo, continuerà a giocare".

CARDIFF, GALLES - 13 OTTOBRE: Kevin De Bruyne del Belgio gesti durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Galles e Belgio al Cardiff City Stadium il 13 ottobre 2025 a Cardiff, Galles. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Una stagione di luci, ombre e infortuni

L'annata diracconta di un giocatore ancora al centro del progetto, sia alche con il, ma costantemente sotto la lente d'ingrandimento. Al Mondiale il centrocampista sta vivendo un percorso altalenante, tra prestazioni opache e brevi spicchi di qualità che i media belgi faticano però a valorizzare, quando arrivano le difficoltà di tutta la squadra. La sua prima stagione insi è conclusa discretamente, con 5 gol e 4 assist, ma con anche tanti acciacchi fisici alle spalle e parecchie settimane trascorse ai box. A fine torneo, comunque vada, De Bruyne farà ritorno a Napoli, dove lo aspetta il nuovo allenatore