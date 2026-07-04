Una delle Nazionali che ha preso parte al Mondiale 2026 è il Capo Verde. La selezione provienente dall'Africa, infatti, ha giocato per la prima volta nella sua storia nella massima competizione intercontinentale. Contro tutti i pronostici, i capoverdiani hanno ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Infatti, hanno chiuso al secondo posto del girone in cui hanno affrontato Spagna, Uruguay ed Arabia Saudita. Stanotte, invece, gli Squali Blu hanno rischiato di eliminare l'Argentina ma hanno perso 3-2 dopo i tempi supplementari. Dopo quest'impresa sfiorata, la Nazionale ha ricevuto diversi elogi da personalità importanti nel mondo del calcio.

Capo Verde elogiato da Ibrahimović, Neville e Scaloni

Al suo primo Mondiale in assoluto, la Nazionale Capoverdiana ha sorpreso e fatto sognare tutti gli appassionati di calcio. Nella fase a gironi ha pareggiato all'esordio contro la Spagna Campione d'Europa e, in seguito, ha ottenuto due punti anche contro Uruguay ed Arabia Saudita. Contotalizzati, la squadra allenata dasi è qualificata per i sedicesimi di finale dove, stanotte, ha sfidato l'Argentina. Gli Squali Blu sono riusciti a portare il match ai supplementari. Alla fine, però, l'Albiceleste ha vinto 3-2 anche se i capoverdiani li hanno messi in grandissima difficoltà.

Auckland, Nuova Zelanda - 30 marzo 2026: Bubista, commissario tecnico del Capo Verde, osserva durante la partita di FIFA Series tra Capo Verde e Finlandia all'Eden Park. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

Con questo risultato, la selezione africana ha salutato il torneo sfiorando l'impresa di eliminare i Campioni del Mondo. Al termine dell'incontro non sono mancati gli elogi nei confronti degli Squali Blu ed i primi arrivano da Lionel Scaloni, ct dell'Argentina. Le sue parole: "Congratulazioni al Capo Verde. È una squadra tosta, lo sapevamo ed abbiamo sofferto molto. Anche se meritavamo la vittoria, i nostri avversari hanno disputato una grande partita".

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Gli elogi arrivano anche da, commentatore per FOX Sports: "Mi alzo in piedi per applaudire Capo Verde. Una piccola isola con grandi sogni ha quasi battuto un gigante. Sono eroi ed al ritorno a casa saranno accolti come star". Allo svedese si aggiunge ancheda Sky Sports: "Piangono perché non vogliono tornare a casa. Hanno vissuto un momento unico e magico".