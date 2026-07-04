Tifosi argentini, ritrovano un portafoglio e fanno partire un coro con il nome del proprietario!

Nella notte italiana, l'Argentina ed il Capo Verde si sono affrontate a Miami. Le due Nazionali, infatti, hanno giocato contro in occasione dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. In molti pensavano ad una goleada da parte della selezione che quattro anni fa ha vinto la massima competizione intercontinentale in Qatar, ma non è stato così. L'Albiceleste, con tanta fatica, ha vinto 3-2 soltanto dopo i tempi supplementari ed agli ottavi giocherà contro l'Egitto. Nonostante la vittoria, la stampa argentina ha avuto qualcosa da ridire sulla Nazionale.

Argentina criticata dalla stampa nazionale nonostante il successo contro Capo Verde

Nel primo tempo della partita di stanotte, l'Argentina ha aperto le marcature al 29' con il solito, il quale ha realizzato la sua settima rete in questo Mondiale. Al 59' il capoverdianoha rimesso la gara in equilibrio e le due Nazionali sono andate ai supplementari. Poco dopo l'inizio dell'extra time, i Campioni del Mondo hanno segnato con, mentre al 103' il Capo Verde ha pareggiato con il grandissimo gol di. L'Argentina torna nuovamente in vantaggio al 111' grazie all'di

Buenos Aires, Argentina - 31 marzo 2026: Lionel Messi dell'Argentina osserva durante l'amichevole tra Argentina e Zambia all'Estadio Alberto J. Armando. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Alla fine dei supplementari, dopo tanta fatica, l'Albiceleste stacca il pass per gli ottavi di finale della massima competizione intercontinentale. Tuttavia, il passaggio del turno non ha risparmiato la selezione allenata da Lionel Scaloni che ha ricevuto diverse critiche dalla stampa nazionale. Infatti, secondo La Nación gli argentini hanno vinto "più con l'esperienza che col talento" e che prestazioni del genere renderebbero impossibile il back-to-back.

Anche Olé e Clarín hanno criticato la Nazionale per la prestazione contro Capo Verde. Ironizzando su quanto accaduto negli ultimi minuti di gara, Clarín ha scritto che "in cardiologia avranno molto lavoro da fare". Il passaggio del turno resta l'unica nota positiva, mentre preoccupano le condizioni di Messi. Il capitano, infatti, era visibilmente affaticato durante l'extra time contro gli Squali Blu.