Weston McKennie ha preso parola durante questa sosta per le Nazionali. In particolare, da statunitense, ha commentato il recentissimo avvicendamento sulla panchina della sua Nazionale. Dopo due anni alla guida degli USA, Mauricio Pochettino ha infatti scelto di approdare al Manchester United, sebbene abbia chiaramente riferito che sia stata una delle più difficili della sua carriera. Senza dubbio c'è stata sorpresa, dato che l'ex allenatore del Paris Saint-Germain aveva da poco rinnovato il suo contratto con la Selezione statunitense. Alla chiamata dello United però, dopo l'esonero di Carrick, è caduto in tentazione, sciogliendo le riserve. Chissà che una scelta simile non venga fatta dai suoi ex calciatori.

Juventus, senti McKennie: "Allo United da Pochettino? Tutto è possibile"

Weston McKennie è uno dei giocatori più rappresentativi eddegli Stati Uniti d'America. Il texano, assieme adel Milan, è uno dei riferimenti della sua nazionale e ha spiegato in che modo possa la scelta di Pochettino influenzare quella dei calciatori che hanno lavorato con lui. "", ha scommesso l'ex Leeds.

DOHA, QATAR - 03 DICEMBRE: Weston McKennie degli Stati Uniti controlla il pallone contro Marten de Roon dei Paesi Bassi durante la partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Paesi Bassi e USA allo Stadio Internazionale Khalifa il 3 dicembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Ancora in merito al possibile trasferimento: "Sono tanti i calciatori che potrebbero cambiare squadra durante la prossima stagione e, di conseguenza, è naturale circolino certi rumors di mercato. Non si può comunque mai sapere con certezza cosa abbiano nella loro testa gli allenatori. Possibile però che avvengano questi accostamenti".

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Insomma, il jolly a disposizione di Luciano Spalletti, noto per ricoprire diverse posizioni nel campo, non ha escluso affatto una sua partenza, anzi. Ha preferitole voci e ha chiarendo che nel calcio ogni possibilità vada ritenuta accessibile. In particolare, aggiungiamo, laddove si possa riabbracciare una persona con cui si è lavorato in un certo modo. Ad onor di cronaca, si tenga presente che il contratto del classe 1998 scadrà con la Juventus soltanto a. Per ora, insomma, lo United può attendere.