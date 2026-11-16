La presenza dell'ormai ex CT degli Stati Uniti a Manchester potrebbe far drizzare le antenne a molti, McKennie compreso
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Weston McKennie ha preso parola durante questa sosta per le Nazionali. In particolare, da statunitense, ha commentato il recentissimo avvicendamento sulla panchina della sua Nazionale. Dopo due anni alla guida degli USA, Mauricio Pochettino ha infatti scelto di approdare al Manchester United, sebbene abbia chiaramente riferito che sia stata una delle più difficili della sua carriera. Senza dubbio c'è stata sorpresa, dato che l'ex allenatore del Paris Saint-Germain aveva da poco rinnovato il suo contratto con la Selezione statunitense. Alla chiamata dello United però, dopo l'esonero di Carrick, è caduto in tentazione, sciogliendo le riserve. Chissà che una scelta simile non venga fatta dai suoi ex calciatori.
Juventus, senti McKennie: "Allo United da Pochettino? Tutto è possibile"Weston McKennie è uno dei giocatori più rappresentativi ed esperti degli Stati Uniti d'America. Il texano, assieme a Pulisic del Milan, è uno dei riferimenti della sua nazionale e ha spiegato in che modo possa la scelta di Pochettino influenzare quella dei calciatori che hanno lavorato con lui. "È possibile che alcuni calciatori americani scelgano di giocare con Pochettino al Manchester United", ha scommesso l'ex Leeds.
Ancora in merito al possibile trasferimento: "Sono tanti i calciatori che potrebbero cambiare squadra durante la prossima stagione e, di conseguenza, è naturale circolino certi rumors di mercato. Non si può comunque mai sapere con certezza cosa abbiano nella loro testa gli allenatori. Possibile però che avvengano questi accostamenti".
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