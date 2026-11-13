Pochettino-Manchester United: addio USA in lacrime, firma coi Red Devils e debutto da brividi
Il Manchester United rimonta la Roma e parte la festa a Old Trafford
Mauricio Pochettino siede ufficialmente sulla panchina del Manchester United e raccoglie la pesante eredità tecnica di Michael Carrick. Durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico argentino non trattiene le lacrime e confessa apertamente il suo tormentato stato d'animo. "È difficile parlare in questo momento, sono una persona molto emotiva. È una decisione molto triste", dichiara Pochettino davanti ai giornalisti, ringraziando la Federazione statunitense per l'enorme sostegno ricevuto. L'allenatore rinnova recentemente il contratto con gli USA fino al 2030, ma stravolge improvvisamente i suoi piani, guiderà la selezione americana soltanto contro Haiti il 14 e 18 novembre, prima di sbarcare in Inghilterra. Per liberarlo dall'accordo transatlantico, la dirigenza inglese versa una ricca clausola rescissoria di 7,4 milioni di sterline e garantisce un indennizzo destinato al suo staff.
Il richiamo della Premier: "Difficile dire di no"Il manager analizza la sua scelta e spiega con estrema lucidità i motivi professionali che lo spingono ad accettare la corte dei Red Devils. "Non ho mai detto di voler tornare nel calcio di club, ma occasioni come il Manchester United capitano pochissime volte nella carriera", afferma l'ex Tottenham, cedendo al fascino irresistibile di Old Trafford. L'argentino completa il suo ragionamento e chiude ogni spazio ai dubbi con una frase inequivocabile: "Quando arrivano, è davvero difficile dire di no". Il tecnico abbandona il lungo progetto a stelle e strisce, fa le valigie e abbraccia una sfida titanica nella massima serie inglese, accettando di rimettersi in gioco nel campionato più competitivo del mondo.
Un esordio di fuoco per curare una classifica disastrosaL'argentino approda a Manchester per curare una squadra profondamente malata. La dirigenza esonera Carrick dopo aver registrato il peggior avvio di stagione del club negli ultimi quarant'anni. La classifica della Premier League piange lacrime amare: i Red Devils conquistano una sola, misera vittoria nelle prime dieci giornate di campionato e sprofondano al diciottesimo posto, mantenendo un solo punto di vantaggio sul Sunderland, fanalino di coda del torneo. La complessa missione salvezza inizia subito con una partita infernale. Il calendario fissa l'esordio ufficiale del nuovo tecnico per il 22 novembre, quando il Manchester United varcherà i cancelli di Anfield per il prestigioso e infuocato confronto contro i rivali storici del Liverpool.
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