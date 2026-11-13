Mauricio Pochettino siede ufficialmente sulla panchina del Manchester United e raccoglie la pesante eredità tecnica di Michael Carrick. Durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico argentino non trattiene le lacrime e confessa apertamente il suo tormentato stato d'animo. "È difficile parlare in questo momento, sono una persona molto emotiva. È una decisione molto triste", dichiara Pochettino davanti ai giornalisti, ringraziando la Federazione statunitense per l'enorme sostegno ricevuto. L'allenatore rinnova recentemente il contratto con gli USA fino al 2030, ma stravolge improvvisamente i suoi piani, guiderà la selezione americana soltanto contro Haiti il 14 e 18 novembre, prima di sbarcare in Inghilterra. Per liberarlo dall'accordo transatlantico, la dirigenza inglese versa una ricca clausola rescissoria di 7,4 milioni di sterline e garantisce un indennizzo destinato al suo staff.

Il richiamo della Premier: "Difficile dire di no"

Il manager analizza la sua scelta e spiega con estremai motivi professionali che lo spingono ad accettare la corte dei Red Devils. "Non ho mai detto di voler tornare nel calcio di club, ma occasioni come il Manchester United capitano pochissime volte nella carriera", afferma l'excedendo al fascino irresistibile di Old Trafford. L'argentino completa il suo ragionamento e chiude ogni spazio ai dubbi con una frase inequivocabile: "Quando arrivano, è davvero difficile dire di no". Il tecnico abbandona il lungo progetto a stelle e strisce, fa le valigie e abbraccia una sfida titanica nella massima serie inglese, accettando di rimettersi in gioco nelpiù competitivo del mondo.

LONDRA, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: Mauricio Pochettino, commissario tecnico della nazionale statunitense, viene inquadrato all'interno dello stadio durante la partita di Premier League tra Fulham e Bournemouth a Craven Cottage, il 9 maggio 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Un esordio di fuoco per curare una classifica disastrosa