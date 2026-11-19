Il derby toscano si avvicina, ma a tenere banco sono le limitazioni alla vendita dei biglietti. Empoli e Pisa chiedono alle autorità una riflessione sul provvedimento
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Il derby Empoli-Pisa non è solo una partita ma rivalità, storia e passione. Il big match, in programma sabato 21 novembre al Carlo Castellani Computer Gross Arena, si prepara ad accendere il campionato di Serie B. Questa volta, però, a far discutere non sono le questioni di campo, ma le restrizioni imposte alla presenza dei tifosi. Una situazione che ha spinto le due società a intervenire con una presa di posizione congiunta con un chiaro messaggio: "Ancora una volta, a uscire sconfitti sono il calcio e i tifosi".
Prima del derby Empoli e Pisa si unisconoL'Empoli e il Pisa, tramite una nota congiunta, hanno sottolineato come il derby abbia rappresentato in passato un confronto vissuto all'insegna della correttezza sugli spalti, con una rivalità rimasta nei confini del rettangolo di gioco. Le limitazioni rischiano invece di privare una parte degli appassionati della possibilità di seguire la propria squadra in una partita dal significato particolare per entrambe le squadre.
Pur ribadendo il massimo rispetto per le decisioni delle autorità competenti e conoscendo la centralità della sicurezza, i due club manifestano stupore per alcune delle misure adottate. L'auspicio è quello di arrivare a un maggiore confronto con gli organismi preposti, a partire dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, così da individuare soluzioni condivise e non ricorrere sistematicamente a provvedimenti restrittivi. Particolarmente significativo un altro passaggio della comunicazione: "La sicurezza e la partecipazione dei tifosi non devono essere considerate esigenze contrapposte".
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Il messaggio conclusivo di Empoli e Pisa guarda anche al futuro. Le due società ritengono fondamentale preservare il rapporto tra il calcio e le comunità che lo vivono quotidianamente, ricordando come uno stadio pieno e una curva calorosa siano parte integrante dello spettacolo. La richiesta è, dunque, quella di un'ulteriore riflessione sul provvedimento, nella speranza che possa essere rivalutato.
Sabato il derby si giocherà regolarmente sul terreno del Castellani, ma il clima sugli spalti rischia di essere diverso dalle aspettative che una partita del genere meriterebbe. La sicurezza resta una priorità imprescindibile, ma il calcio, senza i suoi tifosi, perde inevitabilmente una parte della propria identità.
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