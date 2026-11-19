Il derby Empoli-Pisa non è solo una partita ma rivalità, storia e passione. Il big match, in programma sabato 21 novembre al Carlo Castellani Computer Gross Arena, si prepara ad accendere il campionato di Serie B. Questa volta, però, a far discutere non sono le questioni di campo, ma le restrizioni imposte alla presenza dei tifosi. Una situazione che ha spinto le due società a intervenire con una presa di posizione congiunta con un chiaro messaggio: "Ancora una volta, a uscire sconfitti sono il calcio e i tifosi".

Prima del derby Empoli e Pisa si uniscono

L'Empoli e il Pisa, tramite una nota congiunta, hanno sottolineato come il derby abbia rappresentato in passato un confronto vissuto all'insegna della correttezza sugli spalti,. Le limitazioni rischiano invece di privare una parte degli appassionati della possibilità di seguire la propria squadra in una partita dal significato particolare per entrambe le squadre.

PISA, ITALIA - 17 AGOSTO: Stefano Moreo del Pisa Sporting Club in azione contro Marco Curto dell'Empoli FC durante la partita di Coppa Italia tra Pisa SC ed Empoli FC all'Arena Garibaldi, il 17 agosto 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Pur ribadendo il massimo rispetto per le decisioni delle autorità competenti e conoscendo la centralità della sicurezza, i due club manifestano stupore per alcune delle misure adottate. L'auspicio è quello di arrivare a un maggiore confronto con gli organismi preposti, a partire dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, così da individuare soluzioni condivise e non ricorrere sistematicamente a provvedimenti restrittivi. Particolarmente significativo un altro passaggio della comunicazione: "La sicurezza e la partecipazione dei tifosi non devono essere considerate esigenze contrapposte".

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. Per loro, l'acquisto dei biglietti è consentito esclusivamente nel settore ospiti e soltanto se in possesso della tessera di fidelizzazione del Pisa Sporting Club. Inoltre è prevista l'incedibilità del titolo d'ingresso, oltre al rafforzamento dei servizi di stewarding e delle attività di prefiltraggio e filtraggio. Misure che hanno inevitabilmente acceso il dibattito, considerando il valore di una sfida che rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti del calcio toscano dal 1929

Il messaggio conclusivo di Empoli e Pisa guarda anche al futuro. Le due società ritengono fondamentale preservare il rapporto tra il calcio e le comunità che lo vivono quotidianamente, ricordando come uno stadio pieno e una curva calorosa siano parte integrante dello spettacolo. La richiesta è, dunque, quella di un'ulteriore riflessione sul provvedimento, nella speranza che possa essere rivalutato.

Sabato il derby si giocherà regolarmente sul terreno del Castellani, ma il clima sugli spalti rischia di essere diverso dalle aspettative che una partita del genere meriterebbe. La sicurezza resta una priorità imprescindibile, ma il calcio, senza i suoi tifosi, perde inevitabilmente una parte della propria identità.