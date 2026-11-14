Ci sono date che, anche a distanza di decenni, conservano un significato particolare. Per la storia di Empoli e Pisa, una di queste è il 17 novembre 1929. Il giorno in cui le due formazioni si affrontano per la prima volta in una competizione ufficiale, dando vita a quello che sarebbe diventato uno dei derby più significativi del calcio toscano. Non una partita qualsiasi, ma il primo capitolo di una rivalità che avrebbe accompagnato generazioni di tifosi. Il teatro della sfida è Empoli, dove gli azzurri ospitano il Pisa in occasione della settima giornata del campionato di Prima Divisione, girone A, nella stagione 1929-1930.

Il racconto dei primi 90' tra Empoli e Pisa

In quella stagione, il calcio italiano è ancora lontano dall'organizzazione e dalla popolarità che conosciamo oggi, le società hanno dimensioni differenti rispetto a quelle moderne, i campionati seguono una struttura diversa e il pallone rappresenta soprattutto un'espressione delle comunità locali. In questo contesto prende forma il primo derby tra Empoli e Pisa. La partita si presenta come un appuntamento importante per entrambe le formazioni: l'Empoli arriva all'incontro dopo un percorso altalenante con una sconfitta pesante rimediata una settimana prima per 6-0 sul campo della Libertas Lucca, dall'altra parte ci sono i nerazzurri, pronti a misurarsi con una formazione che, pur appartenendo allo stesso territorio calcistico, rappresenta una realtà cittadine differente.

PISA, ITALIA - 27 DICEMBRE: Tifosi del Pisa Sporting Club durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Juventus FC all'Arena Garibaldi, il 27 dicembre 2025 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

A rompere gli equilibrio nel primo derby della storia Empoli-Pisa è la squadra ospite che al 31' del primo tempo trova la rete del vantaggio con Grassini e riesce a chiudere la prima frazione di gioco avanti nel punteggio. Per l'Empoli la situazione si complica: trovarsi sotto proprio nella prima sfida ufficiale contro i rivali pisani significa dover inseguire, con il rischio di consegnare agli avversari una vittoria destinata a rimanere negli annali.

Nella ripresa arriva un altro colpo duro per gli azzurri, al 55' è Paradossi a trovare la via della rete, portando il Pisa sul 2-0. I nerazzurri sembrano avere ormai indirizzato definitivamente la partita e si avvicinano alla possibilità di conquistare il primo successo nella storia del derby toscano.

L'Empoli, però, non rinuncia a cercare almeno un episodio capace di cambiare il finale, ma la squadra di casa riesce a segnare il gol della bandiera soltanto al 90' con Baviera che fissa il risultato sul 2-1. Un gol che accorcia le distanze, arrivato però troppo tardi per riaprire concretamente la partita. Il triplice fischio consegna così la vittoria al Pisa, che si aggiudica il primo derby ufficiale tra le due società.

Il tabellino racconta una partita decisa da tre reti e da un finale nel quale l'Empoli trova soltanto la possibilità di rendere meno pesante la sconfitta. Grassini e Paradossi diventano i primi marcatori pisani della storia del derby, mentre Baviera entra negli archivi come il primo giocatore azzurro capace di segnare contro il Pisa. Il risultato finale, 1-2, rappresenta il primo verdetto del derby Empoli-Pisa, una rivalità appena nata. Per la squadra vincitrice c'è la soddisfazione di aver conquisto il confronto inaugurale, mentre per la squadra azzurra c'è il rammarico di non aver sfruttato il fattore campo.

Il valore di quella partita, però, non si esaurisce nei 90 minuti: il 17 novembre 1929 diventa una data di riferimento per entrambe le società, perché stabilisce il punto di partenza di una serie di confronti destinati a ripetersi negli anni successivi. Non bisogna dimenticare che si tratta di un periodo nel quale il concetto di derby non aveva necessariamente la stessa dimensione mediatica ed emotività che avrebbe assunto nel calcio contemporaneo, ma tuttavia, la vicinanza tra le due città ed il confronto tra le rispettive realtà sportive rappresentavano elementi già capaci di rendere particolare l'appuntamento.

EMPOLI, ITALIA - 16 FEBBRAIO: Tifosi dell'Empoli FC durante la partita di Serie B tra Empoli FC e Pisa allo stadio Carlo Castellani, il 16 febbraio 2020 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La storia ha poi offerto altre occasioni per alimentare questa rivalità e già nella stagione successiva, il 2 novembre 1930, si rigioca il derby Empoli-Pisa. In quell'occasione la gara terminò 2-2: gli azzurri passarono in vantaggio con Baviera e Cambi, prima di subire la rimonta pisana firmata dalla doppietta di Pampaloni. L'Empoli dovette ancora aspettare per il primo successo nel derby con il Pisa, che arrivò due anni più tardi con un 1-0 firmato da Zini, nel marzo 1932.

Il primo capitolo di un derby senza tempo

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A quasi un secolo di distanza, tornare a quella partita significa recuperare un pezzo importante della memoria calcistica di entrambe le città. Oggi il derby Empoli-Pisa è una sfida che porta con sé aspettative, rivalità e un significato particolare per le rispettive tifoserie Nel 1929, invece, tutto doveva ancora cominciare. Non c'erano precedenti da ricordare, risultati da rivendicare o vecchie sconfitte da vendicare, ma c'erano soltanto due squadre pronte a contendersi i punti di una giornata di campionato.Il primo derby della storia si concluse con una vittoria pisana, grate alle reti di Grassini e Paradossi, mentre Baviera firmò il gol empolese nel finale. Un 2-1 che oggi può sembrare soltanto una riga in un archivio statistico, ma che rappresenta molto di più: il risultato da cui comincia la storia di Empoli e Pisa.

Perché ogni rivalità ha un'origine, una prima volta da cui tutto prende forma e per gli azzurri e i nerazzurri quella prima volta porta una data precisa: il 17 novembre 1929. Da quel pomeriggio, il derby ha iniziato a scrivere la propria storia.