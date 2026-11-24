Questa sera il Napoli affronterà in una sfida decisiva il Manchester City all'Etihad Stadium nella quinta giornata della League Phase di Champions League. La partita sarà particolarmente importante per gli uomini di Massimiliano Allegri, che si trovano attualmente fuori dalla zona playoff con soli 3 punti conquistati nelle prime 4 partite, rendendo necessario almeno un pareggio per poter tornare in Italia con il sorriso. Sarà una serata speciale, soprattutto per Kevin De Bruyne, che tornerà per la seconda volta da avversario nello stadio in cui ha giocato per 10 stagioni, vincendo 6 Premier League e soprattutto una Champions League.

Manchester City-Napoli: De Bruyne difende il suo ex club dopo il verdetto della Premier League

Nel mese di settembre, una commissione indipendente ha riconosciuto il Manchester City colpevole di violazioni delle norme finanziarie della Premier League ma, la società inglese, che ha sempre respinto le accuse, ha presentato ricorso. Tra le possibili sanzioni figurano una penalizzazione in classifica, la retrocessione e la revoca dei titoli conquistati tra il 2009 e il 2018.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 19 MAGGIO: Kevin De Bruyne del Manchester City festeggia con il trofeo della Premier League dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Premier League tra Manchester City e West Ham United all'Etihad Stadium il 19 maggio 2024 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Max Allegri, De Bruyne ha spiegato che un'eventuale revoca dei trofei non cambierebbe il suo legame con il Manchester City né l'orgoglio per quanto conquistato durante la sua esperienza in Inghilterra: "Ognuno ha la sua opinione, altri potrebbero essere disonorati, ma io non posso cambiarla. I miei sentimenti, il modo in cui mi sento, il modo in cui sono stato trattato, quello che ho fatto, come abbiamo lavorato insieme, non potrò mai dimenticarlo".

Continua: "La cosa più importante sono le persone che hanno trattato me e la mia famiglia in modo eccezionale. Tutto qui. Nutro solo affetto per questo club e questo non cambierà mai".

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Successivamente ha ribadito il suo orgoglio, parlando bene anche del proprietario dei Citizens con cui dice di aver un ottimo rapporto: "Sono successe tante cose, ma, ho anche parlato con Khaldoon di come si acquista un club".