Neymar si dimostra ancora una volta un giocatore dalle qualità innate ma anche un giocatore facilmente provocabile. Nella sfida di campionato contro il Curitiba, il brasiliano è stato protagonista dell'assist che ha poi portato alla rete decisiva dell'ex Inter, Gabriel Barbosa, ma al termine della partita il numero 10 si è preso la scena, ancora una volta, per il suo nuovo scontro con la tifoseria avversaria.

Neymar, assist e... nuova stoccata ai tifosi avversari: "Dovete rispettarmi. Piccola squadra di m***a"

Neymar non riesce più a vivere una vittoria del suoche subito dopo esce nervoso e reagisce alle provocazioni dei tifosi avversari, che gli rinfacciano un passato che non c'è più. È successo anche ieri sera al termine della partita vinta dalle Peixe in trasferta contro il. Una vittoria per 1-0 grazie alla rete segnata daal 92′, che ha ribattuto in porta una conclusione proprio di Neymar al termine di un contropiede fulmineo. Una rete prima annullata e poi convalidata a seguito di una revisione alla VAR.

Grazie a questo successo, i bianconeri sono saliti all'ottavo con 50 punti continuando così la lotta per un posto nella prossima Copa Libertadores. Neymar, dal suo canto, era tornato titolare dopo due partite di squalifica e in campo ha dato il suo contributo, mostrando scintille di quello che fu, fino alla partecipazione diretta al gol della vittoria. Non sono però mancati i momenti di tensione in campo con gli avversari. Premessa di quello che è successo poi al termine della partita.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Neymar Jr. in piedi durante l'inno nazionale prima della partita amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã, il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Come hanno mostrato le immagini, il 34 enne è stato ripreso mentre discuteva animatamente con alcuni tifosi del Coritiba sugli spalti. Visibilmente irritato, a causa delle provocazioni ricevute, ha risposto con insulti e predetto la retrocessione degli avversari: "Finirete in Serie B, idioti! Fottetevi! Dovete rispettarmi, piccola squadra di m….!". Un siparietto completamente diverso rispetto a quello che si è verificato prima del fischio di inizio, quando un giovane tifoso gli si è avvicinato per una foto prima dell'intervento della sicurezza.