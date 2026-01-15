Sadio Mané saluta la Coppa d’Africa: “La mia ultima finale con il Senegal”

L'attaccante ha annunciato che la finale di domenica sarà la sua ultima apparizione in Coppa d’Africa. A 33 anni, il simbolo dei Leoni di Teranga vuole chiudere il suo percorso continentale con un nuovo trionfo

Danilo Loda 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 12:05)

Sadio Mané continua a scrivere la storia del calcio senegalese. Mercoledì sera, allo stadio di Tangeri, l’attaccante dell’Al-Nassr ha segnato il gol che ha portato il Senegal in finale di Coppa d’Africa, battendo l’Egitto di Mohamed Salah per 1-0. Con un destro potente al 78°, Mané ha regalato ai Leoni di Teranga la possibilità di riprendersi il titolo già conquistato nel 2022.

“È stata una partita complicata”, ha dichiarato ai microfoni di beIN Sports. “Siamo felici per la squadra e per il popolo senegalese.” Il campione ha sottolineato l’importanza dell’esperienza e della solidità difensiva mostrata dai suoi compagni: “Sapevamo che l’Egitto poteva far male in contropiede con Salah e Marmoush. Koulibaly e Gueye hanno comandato bene la linea, mantenendo l’equilibrio del gruppo.”

Sadio Mané: “La mia ultima finale di Coppa d’Africa” — Poi, con tono sereno ma deciso, Mané ha confermato quella che da tempo sembrava un’ipotesi: la finale di domenica sarà la sua ultima partita in Coppa d’Africa. “Sappiamo come si gioca una finale. Come diciamo sempre, una finale si gioca per vincere. Sarò molto felice di disputare la mia ultima finale di Coppa d’Africa. Cercherò di divertirmi e di aiutare il mio Paese a vincere,” ha dichiarato il numero 10 senegalese. Queste parole lasciano presagire un addio definitivo alla nazionale, dopo 123 presenze e 52 gol, in attesa dell'ultimo atto.

Il Senegal affronterà il Marocco che ha battuto la Nigeria ai calci di rigore. Si prospetta quindi una finale ad alta intensità e che promette spettacolo. Per Mané, sarà l’occasione di chiudere un cerchio iniziato nel 2012, quando esordì nel torneo continentale.

Un addio da leggenda — A 33 anni, Mané rimane il leader indiscusso di una generazione dorata che ha portato il Senegal ai vertici del calcio africano. Dopo il successo del 2022, quando segnò il rigore decisivo nella finale contro l’Egitto, l’attaccante sogna di regalare un’ultima gioia ai suoi tifosi.

Domenica, indipendentemente dal risultato, la finale avrà un sapore speciale. Sadio Mané si prepara a salutare la Coppa d’Africa da protagonista, con la stessa determinazione e passione che lo hanno sempre contraddistinto.