Nonostante alla fine sia rimasto all'Atletico Madrid, Julian Alvarez continua ad insistere per lasciare il club madrileno. L'argentino sperava di passare al Barcellona nell'ultima sessione di mercato estiva ma l'opposizione da parte dei Colchoneros e l'arrivo di Gabriel Jesus ai blaugrana ha spento ogni speranza per il classe 2000. Tuttavia, l'addio alla squadra di Diego Simeone potrebbe essere solo rimandato a gennaio.

Julian Alvarez può lasciare l'Atletico Madrid a gennaio: l'Arsenal guarda con attenzione

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Ormai è chiaro che Julian Alvarez non vestirà la maglia delcome sperava, tuttavia l'argentino continua a spingere per lasciare l'. La nuova occasione potrebbe presentarsi a gennaio durante il mercato di riparazione. Come riporta TEAMtalk, sul classe 2000 sarebbe ancora forte l'interesse dell'. I Gunners avevano seguito Alvarez già la scorsa estate e adesso le condizioni per portarlo all'Emirates Stadium sono certamente più favorevoli.Data inoltre l'intenzione di lasciare la Spagna da parte del giocatore, la squadra dipuò tentare l'affondo senza aspettare la prossima estate qualora si presentassero anche le condizioni per avviare la trattativa. Ci sarebbe comunque ottimismo da parte del club londinese anche perché il primo convinto della destinazione sarebbe lo stesso Julian Alvarez. L'Arsenal è stato protagonista di un inizio di stagione convincente ma l'opportunità di aggiungere ancora più qualità alla rosa non può fare altro che stuzzicare Arteta.

MADRID, SPAGNA - 23 AGOSTO: Julian Alvarez dell'Atletico de Madrid reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico de Madrid e Villarreal CF al Riyadh Air Metropolitano, il 23 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

In casa Arsenal, inoltre, si starebbe già valutando l'ipotesi di cedere Viktor Gyokeres. Lo svedese fino a qui non ha avuto l'impatto che i tifosi speravano e in questo inizio di annata l'ex Sporting Lisbona è sceso nelle gerarchie del tecnico spagnolo ed ora il suo futuro a Londra è veramente incerto. Tale scenario potrebbe spingere ulteriormente l'Arsenal a valutare l'investimento su Alvarez. Ad ancora tre mesi dall'inizio del mercato invernale, i londinesi hanno già le idee chiare.