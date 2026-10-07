Ormai sfumato il suo passaggio al Barcellona, l'argentino continua ad insistere per lasciare i Colchoneros: Arsenal pronto a tentare l'affondo a gennaio
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Nonostante alla fine sia rimasto all'Atletico Madrid, Julian Alvarez continua ad insistere per lasciare il club madrileno. L'argentino sperava di passare al Barcellona nell'ultima sessione di mercato estiva ma l'opposizione da parte dei Colchoneros e l'arrivo di Gabriel Jesus ai blaugrana ha spento ogni speranza per il classe 2000. Tuttavia, l'addio alla squadra di Diego Simeone potrebbe essere solo rimandato a gennaio.
Julian Alvarez può lasciare l'Atletico Madrid a gennaio: l'Arsenal guarda con attenzioneOrmai è chiaro che Julian Alvarez non vestirà la maglia del Barcellona come sperava, tuttavia l'argentino continua a spingere per lasciare l'Atletico Madrid. La nuova occasione potrebbe presentarsi a gennaio durante il mercato di riparazione. Come riporta TEAMtalk, sul classe 2000 sarebbe ancora forte l'interesse dell'Arsenal. I Gunners avevano seguito Alvarez già la scorsa estate e adesso le condizioni per portarlo all'Emirates Stadium sono certamente più favorevoli.
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In casa Arsenal, inoltre, si starebbe già valutando l'ipotesi di cedere Viktor Gyokeres. Lo svedese fino a qui non ha avuto l'impatto che i tifosi speravano e in questo inizio di annata l'ex Sporting Lisbona è sceso nelle gerarchie del tecnico spagnolo ed ora il suo futuro a Londra è veramente incerto. Tale scenario potrebbe spingere ulteriormente l'Arsenal a valutare l'investimento su Alvarez. Ad ancora tre mesi dall'inizio del mercato invernale, i londinesi hanno già le idee chiare.
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