Il River Plate non può più permettersi passi falsi, e la vittoria per 1-0 contro l'Estudiantes de Río Cuarto ha fatto conquistare tre punti importanti nel Torneo Clausura, ma la strada verso gli obiettivi stagionali resta ancora complicata. A sottolinearlo è stato Nicolás Otamendi, che al termine della partita disputata al Monumental ha parlato della situazione della squadra e delle ambizioni per il finale di stagione. Il difensore ha indicato una strada precisa: vincere tutte le cinque partite ancora da disputare, cercando di recuperare terreno nella corsa alla qualificazione per la prossima Copa Libertadores.

La formazione guidata da Leonardo Ponzio è tornata in campo dopo circa tre settimane senza impegni ufficiali, un'interruzione che ha inevitabilmente influito sui ritmi della partita. Nonostante il risultato positivo, il River ha faticato a chiudere l'incontro dopo aver trovato il vantaggio nei primi minuti, lasciando aperta la sfida fino al fischio finale.

River Plate, Otamendi analizza la vittoria contro l'Estudiantes

A decidere la partita è stato Marcos Acuña, autore del gol dell'1-0 dopo appena 5 minuti. Il River ha così ritrovato la vittoria dopo la sconfitta contro l'Huracán, ma la prestazione non ha convinto completamente Otamendi, che ha evidenziato alcuni aspetti da migliorare, soprattutto nella gestione delle azioni offensive.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 10 OTTOBRE: Nicolas Otamendi del River Plate corre con la palla durante la partita del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra River Plate e Estudiantes Rio Cuarto allo Stadio Monumental Antonio V. Liberti il 10 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Come riportato da TyC Sport, ha iniziato parlando della partita: "Dobbiamo essere più pazienti negli ultimi metri. Oggi eravamo ansiosi di giocare e non sapevamo come sarebbe andata perché non giocavamo insieme da molto tempo. Abbiamo fatto delle amichevoli, ma non è niente in confronto alle nostre partite. Per noi è molto importante generare positività tra di noi , creare azioni, recepire l'idea del mister, che è la cosa più importante, e penso che i 3 punti di oggi siano stati importanti, perché per noi ogni partita vale come una finale".

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Puntiamo a vincere tutte e cinque le partite rimanenti, senza dubbio

. Perché per noi è importante,

l'obiettivo è la

Copa Libertadores

. L'obiettivo dei tifosi, del club e nostro è più che chiaro e dobbiamo esserne consapevoli.

Siamo nel miglior club dell'Argentina e dobbiamo assumerci la responsabilità e dare il massimo in ogni partita

".

Infine sui prossimi impegni: "