Il River Plate blinda il talento classe 2010
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Il River Plate blinda Bruno Cabral. L'attaccante classe 2010, nonostante il corteggiamento di diversi club europei dopo il titolo di capocannoniere della Messi Cup 2025, a soli 16 anni, ha scelto di firmare il suo primo contratto da professionista con il River Plate. La squadra argentina, dunque, si assicura il talento di Cabral, inserendo anche nell'accordo una clausola rescissoria di ben 100 milioni di euro.
Clausola da 100 milioni di euroAttraverso un comunicato stampa sul proprio sito-web, il River Plate ha annunciato la firma del primo contratto da professionista di Bruno Cabral, fino al 31 dicembre 2028, scrivendo: "Bruno Cabral ha siglato il suo primo contratto da professionista. Presso gli uffici del Monumental Stadium, Bruno Cabral ha firmato il suo primo accordo da professionista con la società, valido fino al 31 dicembre 2028. L'attaccante era accompagnato da Fernando Guarini (Presidente del Settore Giovanile) e Gonzalo Moreno (Presidente degli Affari Legali)".
Come riportato dalla testata argentina TyC Sports, per proteggere il talento dall'eventuale assalto delle concorrenti, il club di Buenos Aires ha inserito una clausola di ben 100 milioni di euro nel suo contratto, strategia che, a meno di grandi sorprese, permetterà al River di blindare e gradualmente sviluppare il talento del classe 2010.
Dalla Messi Cup ai radar europeiFiglio di genitori paraguaiani, Bruno Cabral nasce a Lomas de Zamora il 16 agosto 2010 e inizia la sua carriera nel calcio giocando a futsal (o calcio a 5) per diversi anni. Piaciuto a diverse squadre, il giovane centravanti comincia il suo percorso nel calcio a undici nel settore giovanile dei Camioneros, all'interno del quale militerà dal 2017 al 2022, prima di passare al River Plate nel 2024.
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