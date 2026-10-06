Il River Plate blinda Bruno Cabral. L'attaccante classe 2010, nonostante il corteggiamento di diversi club europei dopo il titolo di capocannoniere della Messi Cup 2025, a soli 16 anni, ha scelto di firmare il suo primo contratto da professionista con il River Plate. La squadra argentina, dunque, si assicura il talento di Cabral, inserendo anche nell'accordo una clausola rescissoria di ben 100 milioni di euro.

Clausola da 100 milioni di euro

Presso gli uffici del Monumental Stadium, Bruno Cabral ha firmato il suo primo accordo da professionista con la società, valido fino al 31 dicembre 2028. L'attaccante era accompagnato da Fernando Guarini (Presidente del Settore Giovanile) e Gonzalo Moreno (Presidente degli Affari Legali)".

Attraverso un comunicato stampa sul proprio sito-web, ilha annunciato la firma del primo contratto da professionista di, fino al 31 dicembre 2028, scrivendo: "Bruno Cabral ha siglato il suo primo contratto da professionista.

Come riportato dalla testata argentina TyC Sports, per proteggere il talento dall'eventuale assalto delle concorrenti, il club di Buenos Aires ha inserito una clausola di ben 100 milioni di euro nel suo contratto, strategia che, a meno di grandi sorprese, permetterà al River di blindare e gradualmente sviluppare il talento del classe 2010.

River blindó a una joya sondeada desde Europa con 100 millones de euros - TyC Sports https://t.co/XimJo37DTb — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

Dalla Messi Cup ai radar europei

Figlio di genitori paraguaiani,

Bruno Cabral

nasce a

Lomas de Zamora

il 16 agosto 2010 e inizia la sua carriera nel calcio giocando a futsal (o calcio a 5) per diversi anni. Piaciuto a diverse squadre, il giovane centravanti comincia il suo percorso nel calcio a undici nel settore giovanile dei Camioneros, all'interno del quale militerà dal 2017 al 2022, prima di passare al River Plate nel 2024.

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migliora anno dopo anno e, nel 2025, si mette in mostra nellavincendo il titolo di capocannoniere della competizione con ben otto gol (uno contro il Barcellona, ​​uno contro il Manchester City, tre contro l'Inter, uno contro il Chelsea e due contro l'Atletico Madrid) finendo nei radar di diversi club europei, perlopiù tedeschi e spagnoli. Nonostante il fascino del Vecchio Continente, però, il giocatore ha scelto di firmare il suo primo contratto da professionista con ilnella speranza di continuare al meglio il suo grande processo di crescita proprio tra le fila dei Millonarios.