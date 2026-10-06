L'ultimo allenamento, la partita finale e gli show: Messi dirà addio, all'una di notte ora italiana, alla Nazionale argentina
Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata
Il giorno che tutta l'Argentina e gli amanti del calcio avevano il terrore di vivere sulla propria pelle, è appena arrivato. Questa notte, alle 01:00 ora italiana, al Mas Monumental di Buenos Aires, andrà in scena l'ultima esibizione con la maglia Albiceleste di Lionel Andres Messi. Di fronte il Benin, Nazionale africana arrivata, dopo ore interminabili di viaggio, nella capitale argentina fra mille polemiche per l'alloggio e la scarsità di beni di prima necessità.
L'ultimo allenamentoNonostante la Nazionale vicecampione del mondo in carica abbia già giocato due partite, vincendole con un grosso margine contro la Bolivia e il Burkina Faso, La Pulce è arrivata soltanto nella giornata di domenica al centro sportivo che, dal marzo 2023, porta il suo nome: "Predio Deportivo Lionel Andres Messi". L'emozione, la commozione e la gioia per aver regalato pietre miliari nella storia del gioco hanno preso il sopravvento.
All'ultima seduta di scarico prepartita hanno partecipato Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso, convocati solo ed esclusivamente per l'ultimo tango del Diez, oltre alle due sorprese Ezequiel "Pocho" Lavezzi, suo ex compagno di Nazionale e Cristian "Kily" Gonzalez, attuale allenatore dell'Inter Miami.
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L'emozioneLeo Messi è sempre stato un uomo che alle, poche, parole ha preferito parlare in campo, mostrando per 21 anni consecutivi tutta la propria arte. Tuttavia, potrebbe esserci uno strappo alla regola. Come riportano vari media argentini, l'AFA, la Federazione calcistica argentina, avrebbe preparato uno show monumentale, con giochi pirotecnici, cantanti e figure dello spettacolo pronte a regalare, insieme agli 80.000 argentini presenti, un degno finale di nota al più grande calciatore. Si parla anche della possibilità che Messi legga una lettera di ringraziamento, dinanzi la sua famiglia al completo, a poco più di un mese dalla comparsa del padre. Intanto, ha affidato ai propri social, nella serata di ieri, un messaggio breve ma diretto: "Momenti speciali che mi mancheranno", con diverse foto con giocatori, staff e il presidente Tapia.
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