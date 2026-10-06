Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

Il giorno che tutta l'Argentina e gli amanti del calcio avevano il terrore di vivere sulla propria pelle, è appena arrivato. Questa notte, alle 01:00 ora italiana, al Mas Monumental di Buenos Aires, andrà in scena l'ultima esibizione con la maglia Albiceleste di Lionel Andres Messi. Di fronte il Benin, Nazionale africana arrivata, dopo ore interminabili di viaggio, nella capitale argentina fra mille polemiche per l'alloggio e la scarsità di beni di prima necessità.

L'ultimo allenamento

Nonostante la Nazionale vicecampione del mondo in carica abbia già giocato due partite, vincendole con un grosso margine contro lae il, La Pulce è arrivata soltanto nella giornata di domenica al centro sportivo che, dal marzo 2023, porta il suo nome: "Predio Deportivo Lionel Andres Messi". L'emozione, la commozione e la gioia per aver regalato pietre miliari nella storia del gioco hanno preso il sopravvento.

EZEIZA, ARGENTINA - OCTOBER 5: L'argentino Lionel Messi osserva il pallone durante una sessione di allenamento presso il centro sportivo Lionel Messi, il 5 ottobre 2026 a Ezeiza, in Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

All'ultima seduta di scarico prepartita hanno partecipato Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso, convocati solo ed esclusivamente per l'ultimo tango del Diez, oltre alle due sorprese Ezequiel "Pocho" Lavezzi, suo ex compagno di Nazionale e Cristian "Kily" Gonzalez, attuale allenatore dell'Inter Miami.

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L'emozione