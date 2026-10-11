Petar Musa è sempre più determinante in MLS con il suo Dallas. L'attaccante croato, autore del diciannovesimo gol in stagione, si inserisce di diritto nella storia del club texano. Inoltre, in classifica marcatori, può dire di essere preceduto soltanto dall'8 volte Pallone d'Oro Lionel Messi. Numeri alla mano, questa può essere considerata la sua miglior stagione in carriera.

Dallas, Musa non si ferma più: 19 gol per il croato

Classe 1998, Petar Musa sembra finalmente giuntoda calciatore professionista. Nella notte, infatti, il croato ha siglato la gioia personale numero 19, diventando il miglior goleador del Dallas in una stagione regolare. È al 64° minuto che il 28enne ha messo in rete il gol dello 0-2. Nonostante ciò, Charlotte ha vinto in rimonta la gara con la doppietta di Toklomati e la marcatura di Toffolo. Il risultato, dunque, non sorride al centravanti che può comunque dirsi soddisfatto del traguardo personale raggiunto.

MILANO, ITALIA - 03 OTTOBRE: Henrikh Mkhitaryan dell'Inter passa la palla mentre è sotto pressione da parte di Petar Musa del Benfica durante la partita di UEFA Champions League tra FC Internazionale e SL Benfica allo Stadio Giuseppe Meazza il 03 ottobre 2023 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

E così, Musa ha già realizzato 19 reti e messo a referto 5 assist in 24 gare giocate. In sostanza, con lui in campo, il Dallas parte sempre 1-0. Oltre a ciò, è da sottolineare che nella classifica dei marcatori di Major League Soccer, solo Messi ha esultato più di lui, dati i 23 gol segnati. Se il Dallas è ancora terzo in classifica a 6 giornate dalla fine della stagione, il merito va soprattutto alla sua punta di diamante. L'ex Benfica, che in Portogallo vinse il campionato, è in MLS dal 2024, ma per lui questa può essere la miglior stagione di sempre.

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Già nella passata annata sportiva, Musa aveva raggiunto quota 19 gol e 6 assist, ma gli occorsero 32 gare. Avendone ancora sei potenziali davanti a sé,. In Europa, tra Slavia Praga, Union Berlino e Benfica, non era mai stato così incisivo e prolifico come in America.