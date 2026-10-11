Trasferta ostica per la squadra di Amorim
Milan, Pato si emoziona in città ricordando i successi in rossonero
Una delle sfida che andrà in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio metterà di fronte il Sassuolo ed il Milan. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del sesto turno della Serie A 2026/2027. L'incontro avrà inizio alle ore 18:00 e si disputerà presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I rossoneri allenati da Ruben Amorim hanno cominciato bene il campionato avendo totalizzato undici punti nelle prime cinque giornate. Tuttavia, il Diavolo avrà a che fare con una trasferta molto ostica contro una squadra che, nel corso degli anni, ha creato non pochi problemi al club meneghino.
Sassuolo-Milan, trasferta difficile per i rossoneri: la vittoria in Reggio Emilia manca da quattro anniSin dal primo incontro che ha avuto luogo nella stagione 2013/2014, il Sassuolo ha messo spesso in difficoltà il Diavolo. Infatti, nel mese di gennaio di dodici anni fa, i neroverdi hanno battuto i rossoneri 4-3 al Mapei Stadium con tanto di Domenico Berardi autore di un poker. Dopo quell'incontro, il club milanese ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri. Da quel momento, il Milan ha incontrato difficoltà in diversi match contro la squadra dell'Emilia Romagna. In totale, le due squadre hanno giocato contro 26 volte così divisi: tredici vittorie rossonere; otto successi neroverdi; cinque pareggi.
Nella giornata di domani, il Diavolo giocherà per la tredicesima volta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Fino ad ora, ha ottenuto sei vittorie, quattro sconfitte e due pareggi. Dopo il già menzionato 4-3, i rossoneri hanno perso altre due partite di fila in casa neroverde: 3-2 nella stagione 2014/2015; 2-0 nell'annata successiva. Dall'edizione 2016/2017 del campionato italiano, però, il Milan inizia a collezionare vittorie a Reggio Emilia. La prima di queste l'ha decisa Carlos Bacca su calcio di rigore nel febbraio 2017.
Dopo quest'importante vittoria appena menzionata, però, il Milan non ha più ottenuto successi nello stadio neroverde. Infatti, nell'annata successiva, l'incontro al Mapei Stadium è terminato a reti bianche con Mike Maignan che ha parato il tiro dagli undici metri di Berardi. Nella stagione 2023/2024, invece, la partita tra i due club è finita 3-3: doppietta di Laurienté e rete di Pinamonti per i neroverdi; Leão, Jović ed Okafor per il Diavolo. Nella scorsa stagione, il neopromosso Sassuolo ha ospitato la squadra rossonera il 3 maggio di quest'anno. Quel giorno, i neroverdi hanno vinto 2-0 coi gol di Berardi e Laurienté.
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