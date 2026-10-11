Una delle sfida che andrà in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio metterà di fronte il Sassuolo ed il Milan. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del sesto turno della Serie A 2026/2027. L'incontro avrà inizio alle ore 18:00 e si disputerà presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I rossoneri allenati da Ruben Amorim hanno cominciato bene il campionato avendo totalizzato undici punti nelle prime cinque giornate. Tuttavia, il Diavolo avrà a che fare con una trasferta molto ostica contro una squadra che, nel corso degli anni, ha creato non pochi problemi al club meneghino.

Sassuolo-Milan, trasferta difficile per i rossoneri: la vittoria in Reggio Emilia manca da quattro anni

Sin dal primo incontro che ha avuto luogo nella stagione, il Sassuolo ha messo spesso in difficoltà il Diavolo. Infatti, nel mese di gennaio di dodici anni fa, i neroverdi hanno battuto i rossonerial Mapei Stadium con tanto di Domenico Berardi autore di un poker. Dopo quell'incontro, il club milanese ha deciso di esonerare. Da quel momento, il Milan ha incontrato difficoltà in diversi match contro la squadra dell'Emilia Romagna. In totale, le due squadre hanno giocato controvolte così divisi:vittorie rossonere;successi neroverdi;pareggi.

Reggio Emilia, Italia - 12 gennaio 2014: Domenico Berardi del Sassuolo esulta dopo la partita di Serie A tra Sassuolo e Milan. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Nella giornata di domani, il Diavolo giocherà per la tredicesima volta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Fino ad ora, ha ottenuto sei vittorie, quattro sconfitte e due pareggi. Dopo il già menzionato 4-3, i rossoneri hanno perso altre due partite di fila in casa neroverde: 3-2 nella stagione 2014/2015; 2-0 nell'annata successiva. Dall'edizione 2016/2017 del campionato italiano, però, il Milan inizia a collezionare vittorie a Reggio Emilia. La prima di queste l'ha decisa Carlos Bacca su calcio di rigore nel febbraio 2017.

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Da quel momento, la squadra lombarda ha ottenuto ben sei vittorie di fila contro il Sassuolo in altrettante annate. Tra questi possiamo menzionare quella del dicembrequandoha realizzato ilnella storia della Serie A dopo. Ovviamente, la più bella nonché quella che resterà per sempre nella memoria dei tifosi del Diavolo è datata. Quel giorno, in un Mapei Stadium pieno di tifosi rossoneri, grazie alla doppietta died al gol di, il Milan ha vinto ildella sua storia.

Reggio Emilia, Italia - 3 maggio 2026: Armand Laurienté del Sassuolo esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita di Serie A tra Sassuolo e Milan al Mapei Stadium. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Dopo quest'importante vittoria appena menzionata, però, il Milan non ha più ottenuto successi nello stadio neroverde. Infatti, nell'annata successiva, l'incontro al Mapei Stadium è terminato a reti bianche con Mike Maignan che ha parato il tiro dagli undici metri di Berardi. Nella stagione 2023/2024, invece, la partita tra i due club è finita 3-3: doppietta di Laurienté e rete di Pinamonti per i neroverdi; Leão, Jović ed Okafor per il Diavolo. Nella scorsa stagione, il neopromosso Sassuolo ha ospitato la squadra rossonera il 3 maggio di quest'anno. Quel giorno, i neroverdi hanno vinto 2-0 coi gol di Berardi e Laurienté.