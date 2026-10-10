Uno degli incontri che andrà in scena nel corso di questo weekend metterà di fronte il Sassuolo allenato da Alberto Aquilani ed il Milan di Ruben Amorim. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della sesta giornata della Serie A 2026/2027. Il match avrà luogo alle ore 18:00 di domenica 11 ottobre e si disputerà presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la prima volta nella sua carriera da allenatore, il già menzionato ex centrocampista italiano sfiderà i rossoneri. Tra l'altro, durante i suoi anni da calciatore, Aquilani ha giocato per il Diavolo anche se questa sua esperienza è stata breve.

Sassuolo-Milan, Aquilani tra la sua unica stagione col Diavolo...

Dopo gli anni con la, del quale è stato prodotto del settore giovanile, nelAquilani ha preso il volo per l'Inghilterra. Quell'anno, infatti, ill'ha acquistato per circa. Dopo la prima esperienza inglese, però, l'allora centrocampista torna in Italia passando allain prestito con riscatto. Non essendo stato riscattato, nell'estate delil Milan prende Aquilani dai Reds con la stessa formula della Vecchia Signora.

Napoli, Italia - 18 settembre 2011: Alberto Aquilani del Milan esulta dopo aver segnato durante la partita di Serie A tra Napoli e Milan allo Stadio San Paolo. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Il 9 settembre di quindici anni fa, il classe 1984 gioca la sua prima partita in rossonero contro la Lazio. Durante l'incontro disputato presso lo Stadio Giuseppe Meazza e terminato 2-2, Aquilani ha fornito l'assist per Antonio Cassano, il quale ha realizzato la seconda rete degli allora Campioni d'Italia. Nel match successivo giocato nove giorni dopo in casa del Napoli, il centrocampista segna la sua prima ed unica rete rossonera sbloccando, così, il risultato. Tuttavia, gli azzurri hanno vinto l'incontro grazie alla tripletta di Edinson Cavani. Dopo 31 presenze, una rete e sette assist, Aquilani torna ai Reds dato che il Diavolo ha scelto di non riscattarlo.

... e l'esperienza, prima in campo poi in panchina, coi neroverdi

Tra iled il, l'allora calciatore ha vestito le maglie di diverse squadre come, Pescara ed anche Sassuolo. Nel club proveniente dall'Emilia Romagna ha giocato soltanto durante la seconda parte della stagionearrivando in prestito dai biancazzurri. Coi neroverdi, Aquilani ha collezionatopresenze per poi tornare al Pescara con cui risolve il contratto. Successivamente, firma per ilcon cui gioca la sua ultima stagione da calciatore professionista prima di appendere gli scarpini al chiodo nelDalal, Aquilani ha allenato ladella Fiorentina com cui ha vinto diversi titoli nazionali. In seguito ha allenato iline, sempre in cadetteria, la scorsa stagione ha sfiorato la promozione in A col. Tuttavia, il classe 1984 ha compiuto lo stesso il passaggio dal campionato cadetto alla massima serie grazie alla chiamata del Sassuolo con cui, per il momento, ha ottenuto sette punti.