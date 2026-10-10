L'ex calciatore tra l'esperienza milanese e quella coi neroverdi
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Uno degli incontri che andrà in scena nel corso di questo weekend metterà di fronte il Sassuolo allenato da Alberto Aquilani ed il Milan di Ruben Amorim. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della sesta giornata della Serie A 2026/2027. Il match avrà luogo alle ore 18:00 di domenica 11 ottobre e si disputerà presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la prima volta nella sua carriera da allenatore, il già menzionato ex centrocampista italiano sfiderà i rossoneri. Tra l'altro, durante i suoi anni da calciatore, Aquilani ha giocato per il Diavolo anche se questa sua esperienza è stata breve.
Sassuolo-Milan, Aquilani tra la sua unica stagione col Diavolo...Dopo gli anni con la Roma, del quale è stato prodotto del settore giovanile, nel 2009 Aquilani ha preso il volo per l'Inghilterra. Quell'anno, infatti, il Liverpool l'ha acquistato per circa 20 milioni di euro. Dopo la prima esperienza inglese, però, l'allora centrocampista torna in Italia passando alla Juventus in prestito con riscatto. Non essendo stato riscattato, nell'estate del 2011 il Milan prende Aquilani dai Reds con la stessa formula della Vecchia Signora.
Il 9 settembre di quindici anni fa, il classe 1984 gioca la sua prima partita in rossonero contro la Lazio. Durante l'incontro disputato presso lo Stadio Giuseppe Meazza e terminato 2-2, Aquilani ha fornito l'assist per Antonio Cassano, il quale ha realizzato la seconda rete degli allora Campioni d'Italia. Nel match successivo giocato nove giorni dopo in casa del Napoli, il centrocampista segna la sua prima ed unica rete rossonera sbloccando, così, il risultato. Tuttavia, gli azzurri hanno vinto l'incontro grazie alla tripletta di Edinson Cavani. Dopo 31 presenze, una rete e sette assist, Aquilani torna ai Reds dato che il Diavolo ha scelto di non riscattarlo.
... e l'esperienza, prima in campo poi in panchina, coi neroverdiTra il 2012 ed il 2017, l'allora calciatore ha vestito le maglie di diverse squadre come Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara ed anche Sassuolo. Nel club proveniente dall'Emilia Romagna ha giocato soltanto durante la seconda parte della stagione 2016/2017 arrivando in prestito dai biancazzurri. Coi neroverdi, Aquilani ha collezionato 16 presenze per poi tornare al Pescara con cui risolve il contratto. Successivamente, firma per il Las Palmas con cui gioca la sua ultima stagione da calciatore professionista prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 2019.
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