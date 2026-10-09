La serie A sta per tornare con il Milan che scalda i motori per dare il via alla rimonta in classifica per avvicinarsi ancora di più alla vetta e tornare a correre. Un progetto ambizioso non solo per il presente ma anche per il futuro, puntando già ad operazioni di mercato molto importanti. Tra queste, il possibile tesseramento di Endrick, talentuoso attaccante del Real Madrid alla ricerca di una nuova avventura sportiva. Ai margini del progetto dei blancos, potrebbe valutare una partenza in prestito a gennaio per trovare maggiore continuità e accumulare minutaggio. Il club rossonero sarebbe particolarmente attento alla situazione, ed è pronto a farsi avanti concretamente qualora si aprisse concretamente la possibilità di un trasferimento. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>