Un passato da portiere, vestendo anche il rossonero e un presente da allenatore. Lo sport e il calcio sono sempre nella vita di Marco Amelia, intervistato in esclusiva dalla redazione di Milanisti Channel per parlare del Milan e delle prospettive tra passato, presente e futuro. Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, è cresciuto nel vivaio della Roma, costruendo una lunga carriera tra Serie A ed esperienze internazionali con le maglie di Livorno, Palermo, Genoa e appunto Milan. Con i rossoneri ha conquistato lo scudetto e la Supercoppa Italiana nella stagione 2010-11, prima di voltare pagina e iniziare il nuovo percorso da allenatore. Oggi è alla guida del club maltese Ħamrun Spartans, leader sia in panchina che fuori dal campo. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>