Nuova avventura in panchina per Marco Amelia. L'ex portiere della Nazionale italiana, campione del mondo nel 2006, è stato nominato nuovo allenatore degli Hamrun Spartans, formazione che milita nella massima serie maltese. Per il tecnico romano si tratta di una nuova opportunità dopo l'esperienza alla guida della Nuova Sondrio, conclusasi al termine della scorsa stagione.

La parentesi Sondrio e la voglia di ripartire

Amelia aveva iniziato la sua avventura sulla panchina della formazione valtellinese nel dicembre 2024, subentrando in un momento delicato della stagione. Il suo impatto fu positivo: riuscì infatti a condurre la squadra alla salvezza nel girone B della Serie D 2024-2025, guadagnandosi la conferma per il campionato successivo.

L'annata 2025-2026, però, si è rivelata molto più complicata. La squadra ha faticato a trovare continuità di risultati e, dopo le prime 14 partite della stagione, Amelia ha lasciato l'incarico. In campionato erano arrivati appena quattro punti in undici gare, mentre aveva guidato il club anche in tre incontri di Coppa Italia.

La sua avventura a Sondrio sembrava ormai conclusa, ma a fine febbraio la società decise di richiamarlo per sostituire Stefano Brognoli nel tentativo di rilanciare la squadra nella corsa salvezza. Il ritorno, tuttavia, non è bastato a invertire la rotta e la stagione si è chiusa con la retrocessione della Nuova Sondrio nel campionato di Eccellenza.

🚨🇮🇹 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Marco Amelia is the new manager of Maltese team Hamrun Spartans FC. ✅



Amelia won the World Cup in 2006 with Italy and played majority of his career in Serie A. pic.twitter.com/Cknux5CZZO — EuroFoot (@eurofootcom) August 5, 2026

Nonostante l'epilogo amaro, Amelia è rimasto poco tempo senza squadra. Gli Hamrun Spartans hanno deciso di affidargli la guida tecnica in vista della nuova stagione, puntando sull'esperienza maturata dall'ex numero uno sia da calciatore sia da allenatore.

UDINE, ITALIA - 11 FEBBRAIO: Marco Amelia, portiere del Milan, festeggia la vittoria dopo la partita di Serie A tra Udinese Calcio e AC Milan allo Stadio Friuli l'11 febbraio 2012 a Udine, Italia. (Foto di Dino Panato/Getty Images)

Il club maltese rappresenta una delle realtà più importanti del calcio nazionale. Negli ultimi anni ha conquistato quattro titoli di campione di Malta, mentre nell'ultima stagione ha chiuso il campionato al terzo posto. La società vanta inoltre una recente esperienza europea, avendo partecipato alla fase campionato della Conference League. In questa stagione, invece, il cammino continentale si è interrotto già nel primo turno preliminare della competizione. Con l'eliminazione per mano dei faroesi dell'NSÍ.

Per Marco Amelia il debutto ufficiale sulla panchina degli Hamrun Spartans è fissato per il 14 agosto. Quando la squadra affronterà il Mosta nella gara inaugurale del campionato maltese. Una nuova sfida internazionale per il tecnico italiano, chiamato a riportare il club ai vertici del calcio di Malta.