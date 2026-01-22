L'ex portiere del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima sfida degli uomini di Max Allegri

Giammarco Probo 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 20:00)

Marco Amelia, ex portiere del Milan e della Nazionale, è intervenuto a TMW Radio durante Maracanà. L'estremo difensore, al servizio dei rossoneri dal 2010 al 2014, ha commentato diversi aspetti della stagione del Milan, ma non solo. Amelia, infatti, ha anche rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima sfida contro la Roma, soffermandosi anche su Gian Piero Gasperini ed il lavoro dell'Atalanta in Champions League.

Le dichiarazioni di Marco Amelia, ex portiere del Milan — Tra i tanti temi toccati anche la scelta tra Maignan e Svilar. Di seguito, vi proponiamo le dichiarazioni dell'ex Campione del Mondo con l'Italia nel 2006.

SIGNIFICATO DI ROMA MILAN - "Per il Milan è una partita che vale oro. Poi quest'anno i big match per il Milan hanno fatto la differenza, i punti li ha persi con le piccole. La Roma cerca di venir fuori da questa partita per creare ulteriore entusiasmo in questo percorso di Gasperini, il Milan ha buttato via tanti punti che le avrebbero permesso di essere con l'Inter lì davanti".

LE ROTAZIONI DI GASPERINI IN EUROPA -"Il messaggio è perfetto e dettagliato, lo ha detto che c'è una partita importante domenica. La classifica in EL è buona, cambierà per forza qualcosa pensando al Milan. Naturale che non puoi cambiare 11 calciatori, ma mi fiderei pienamente in Gasperini e vuole comunque una partita gagliarda stasera".

MILAN CHE NON HA COPPE - "Quando sei il Milan, e vedere che non sei in quelle competizioni e le altre che giocano le coppe dà fastidio. Deve sfruttare questa stagione per rientrare in Champions, ed è fondamentale".

SCELTA TRA MAIGNAN E SVILAR -"Sono tutti e due importantissimi. Per rendimento sono alla pari, per questione di età prenderei Svilar".

LE ITALIANE IN CHAMPIONS -"Viste le ultime partite, faccio fatica a pensare che le italiane arrivano nuovamente in finale. Uno spera sempre di arrivare in fondo. Vai a competere con realtà più grandi che messe in campo fanno vedere esclusivamente la differenza che c'è".