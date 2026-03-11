L'ex attaccante di Roma, Inter e Milan ha fatto diverse riflessioni sul calcio italiano di oggi, lanciano diverse critiche a Massimiliano Allegri e non solo

Mattia Celio Redattore 11 marzo - 16:48

Antonio Cassano ormai da tempo è diventato noto per la sua capacità di dire ciò che pensa senza peli sulla lingua. Questa volta la "vittima" dell'ex attaccante della Roma è stato Massimiliano Allegri. Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, il nativo di Bari ha parlato dell'attualità del calcio e della Serie A soffermandosi soprattutto sul Derby di Milano.

Antonio Cassano ancora contro Allegri: "Senza ritmo e senza qualità" — Che il calcio di oggi non piaccia ad Antonio Cassanoè risaputo. L'ex attaccante, ancora una volta, non ha potuto fare a meno di esprimere il suo disappunto per la mancanza di qualità che ormai da tempo caratterizza la Serie A. In un'intervista concessa al quotidiano Il Corriere della Sera, il nativo di Bari ha espresso la sua opinione sulla prestazione del Milan nel derby contro l'Inter e per l'ennesima volta non ha visto di buon occhio il gioco di Massimiliano Allegri.

"Il derby è stato bruttissimo. Andiamo piano, siamo senza ritmo e senza qualità". Ha dichiarato l'ex giocatore che, nella sua carriera, ha vestito le maglie di entrambi i club milanesi. La partita, come ricordiamo, è terminata 1-0 per i rossoneri. Una vittoria meritata per Allegri ma il gioco, come Cassano ha dichiarato, non ha affatto entusiasmato: "In Italia continuiamo a seguire Allegri, che ha meritato di vincere il derby. La nostra filosofia è difenderci bene e sperare che succeda qualcosa davanti: ma ormai è passata da anni".

Il classe '82 ha poi parlato degli altri allenatori, partendo da Simone Inzaghi: "I suoi quattro anni all'Inter sono stati un fallimento. Aveva la squadra più forte ma di scudetti ne ha vinto uno solo". A sorpresa, l'allenatore azzurro che al momento sta entusiasmando l'ex attaccante è Roberto De Zerbi: "Insieme a Guardiola e Bielsa esprime un calcio bellissimo". Sulla Nazionale: "La migliore degli ultimi anni è stata quella di Prandelli del 2012, ma ha avuto la sfortuna di incontrare la Spagna più forte della storia".

