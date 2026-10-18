Emiliano Martinez è stato operato con successo dopo il grave infortunio rimediato contro l'Everton. Il portiere del Chelsea, costretto a lasciare il campo in barella dopo uno scontro violento con Jarrad Branthwaite durante la sfida di Premier League vinta 2-0 grazie alla doppietta di Pedro Neto, ha voluto rassicurare tutti sulle proprie condizioni attraverso un messaggio pubblicato sui social direttamente dall'ospedale. Anche il club, dopo la buona riuscita dell'intervento alla mandibola, lo ha comunicato ufficialmente tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Dibu Martinez, operazione riuscita: le sue parole e il comunicato del Chelsea

A tranquillizzare tifosi e appassionati è stato lo stesso portiere argentino, che ha condiviso su Instagram un aggiornamento sulle proprie condizioni dopo l'intervento chirurgico alla mandibola: "Grazie a tutti per i messaggi. L'operazione è andata bene", ha scritto Martinez, ringraziando chi gli ha manifestato vicinanza dopo il brutto episodio e rassicurando appassionati e tifosi che lo hanno visto ieri in quelle condizioni.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Emiliano Martinez del Chelsea riceve assistenza medica a seguito di uno scontro di gioco testa a testa con Jarrard Branthwaite dell'Everton durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Chelsea FC all'Hill Dickinson Stadium il 17 ottobre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

La cosa divertente e che dimostra la mentalità vincente e fuori dagli schemi dell'argentino, è stata quella di sottolineare l'importanza del risultato ottenuto dalla squadra contro nonostante abbia rischiato sul serio per la forte botta: "La cosa più importante è che abbiamo vinto e mantenuto la porta inviolata. Tra qualche settimana torneremo".

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Martinez si è infortunato in seguito a uno scontro avvenuto a metà del secondo tempo della nostra vittoria per 2-0 contro l'Everton all'Hill Dickinson Stadium sabato.

A fare chiarezza sulle condizioni del portiere argentino è stato anche il Chelsea, che ha pubblicato un comunicato ufficiale per confermare la diagnosi e l'esito dell'operazione: "

Martinez è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti, che hanno confermato una frattura alla mandibola che ha richiesto un intervento chirurgico. Tutti al Chelsea augurano a Emi una pronta guarigione e lo sosterranno in ogni fase del percorso".