Everton-Chelsea termina 0-2, ma per i londinesi non ci sono soltanto buone notizie. Il loro portiere titolare, Emiliano Martinez, ha dovuto abbandonare il rettangolo di gioco dopo uno scontro aereo con Brainthwaite. Non si hanno ancora certezze sulle condizioni fisiche dell'estremo difensore, per il quale si è resa necessaria la barella.

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Il Chelsea incrocia le dita: "Dibu" Martinez esce in barella

Dopo 4 parate e senza aver concesso gol all'Everton, Emiliano Martinez ha pagato dazio in, mentre cercava di agguantare la sfera. Lo scontro si è materializzato con Jarrad Branthwaite, difensore centrale 24enne dei padroni di casa al minuto 65 della partita. Dopo il contrasto fortuito, Martinez ha ricevuto cure dallo staff medico del Chelsea per ben 10 minuti, prima che entrasse la barella in campo. Rilevato dal belga Penders, il Chelsea è riuscito comunque a chiudere la trasferta senza subire gol.

In base a quanto riporta il portale argentino TycSports, il portiere è stato trasferito in ospedale per accertamenti clinici. Al momento, il 34enne sarebbe in buone condizioni, ma si attendono gli esiti degli esami a cui sta venendo sottoposto. Il Chelsea, intanto, porta a casa tre punti preziosi e ringrazia il portoghese Pedro Neto, autore di una doppietta di assoluto valore. È la seconda vittoria consecutiva dei londinesi in campionato, in ripresa dopo un'inizio altalenante.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Emiliano Martinez del Chelsea viene portato fuori dal campo in barella dallo staff medico dopo uno scontro con Jarrad Branthwaite dell'Everton (non in foto) durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Chelsea FC allo stadio Hill Dickinson il 17 ottobre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Nonostante l'avvicendamento dei portieri, resta un dato importante non aver incassato reti. Erano sei le partite in serie nelle quali il Chelsea aveva sempre concesso almeno un gol tra tutte le competizioni. Soltanto contro il Luton, in EFL Cup, era stata tenuta la porta inviolata. Una ripartenza, in attesa degli esami di Martinez.