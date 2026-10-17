Un gesto che non è passato inosservato prima del calcio d'inizio di Everton-Chelsea. Ainsley Maitland-Niles ha scelto di non inginocchiarsi durante il momento dedicato alla campagna contro il razzismo, distinguendosi dal resto dei protagonisti in campo. L'episodio è avvenuto prima della sfida di Premier League disputata al Hill Dickinson Stadium e ha riportato l'attenzione su una forma di protesta simbolica che, negli ultimi anni, ha accompagnato numerose partite del calcio inglese. Al momento, non è stata resa nota una motivazione ufficiale del giocatore per la sua scelta.

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Il gesto simbolico della Premier League

L'inginocchiamento è diventato uno dei simboli della lotta alle discriminazioni nel calcio britannico a partire dal 2020, quando numerosi giocatori hanno iniziato a utilizzarlo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del razzismo. La Premier League ha successivamente modificato le modalità dell'iniziativa, concentrando il gesto in occasioni specifiche anziché ripeterlo sistematicamente prima di ogni incontro. La campagnacontinua a rappresentare uno dei principali strumenti attraverso cui la lega promuove l'inclusione e il contrasto alle discriminazioni.

Nel corso del tempo, tuttavia, il significato e l'efficacia dell'inginocchiamento sono stati oggetto di discussione anche tra gli stessi calciatori. Alcuni hanno sostenuto la necessità di affiancare ai gesti simbolici interventi più concreti, capaci di incidere sui comportamenti discriminatori dentro e fuori dagli stadi. La scelta di Maitland-Niles si inserisce in questo contesto, anche se non è possibile attribuire al giocatore una specifica posizione senza una sua dichiarazione diretta.

Il dibattito sull'efficacia delle iniziative antirazziste

Negli ultimi anni, diverse personalità del calcio hanno espresso dubbi sull'impatto di iniziative esclusivamente simboliche. Tra queste figura l'ex attaccante, che in passato ha criticato l'inginocchiamento, ritenendo necessario andare oltre una manifestazione ripetuta nel tempo senza risultati sufficienti sul piano pratico. Anche nel calcio femminile inglese si sono registrate scelte differenti: durante gli Europei del 2025, la nazionale inglese ha rinunciato al gesto prima di una partita contro l'Italia, dopo gli episodi di abuso razzista rivolti alla compagna Jess Carter.

HULL, INGHILTERRA - 11 OTTOBRE: Ainsley Maitland-Niles, dell'Everton, passa il pallone durante la partita di Premier League 2026/27 tra Hull City ed Everton, disputata all'MKM Stadium l'11 ottobre 2026 a Hull, in Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

La discussione riguarda quindi il modo più efficace per contrastare il razzismo e garantire che le campagne di sensibilizzazione siano accompagnate da misure concrete. Organizzazioni come Kick It Out hanno chiesto interventi più incisivi contro gli abusi, anche sulle piattaforme digitali e da parte delle autorità competenti. In questo scenario, l'episodio che ha coinvolto Maitland-Niles prima di Everton-Chelsea riporta al centro una questione ancora aperta: quale valore attribuire ai gesti simbolici e quali strumenti utilizzare per ottenere cambiamenti duraturi. Senza una spiegazione pubblica del calciatore, resta però necessario distinguere il fatto osservato dalle possibili interpretazioni della sua scelta.