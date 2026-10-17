Il neo acquisto dei Reds ha preceduto Gakpo e Isak: fino ad oggi il difensore francese non ha saltato neanche una partita
Liverpool, il nuovo pullman nel ricordo di Diogo Jota
Alla sua prima stagione al Liverpool, Jeremy Jacquet è già diventato un idolo della tifoseria dei Reds. Arrivato la scorsa estate dal Rennes per 70 milioni di euro, il classe 2005 ha subito dimostrato di essere un elemento importante per la squadra di Andoni Iraola, non a caso il tecnico spagnolo lo ha sempre schierato in tutte le partite fino a qui disputate. Le sue prestazioni hanno impressionato allenatore e tifosi tanto da essere eletto il miglior giocatore del periodo agosto-settembre.
Liverpool, Jacquet subito al top: è lui il miglior giocatore del mesePrima gioia con il Liverpool per Jeremy Jacquet. Non stiamo parlando di reti ma di un premio individuale molto importante. Il difensore francese, arrivato ai Reds lo scorso luglio, è stato eletto il miglior giocatore del mese (periodo compreso tra agosto-settembre). La decisione è stata presa dai tifosi del club dell'Anfield tramite un sondaggio sul sito Liverpoolfc.com: "Voglio solo dire grazie: grazie ai miei compagni di squadra, grazie ai tifosi per questo premio - ha dichiarato il classe 2005 presso l'AXA Training Center - Sono davvero felice. È speciale che i tifosi mi abbiano scelto. È una bella ricompensa. Spero di riceverne molte altre".
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Le statistiche spiegano perché i tifosi del Liverpool abbiano apprezzato così rapidamente il 21 enne. I dati Opta pubblicati prima della sfida del Liverpool contro il Manchester City hanno mostrato che Jacquet aveva vinto il 76,3 per cento dei duelli disputati in Premier League, prevalendo in 29 dei 38 confronti. Registrava inoltre una media di 2,9 contrasti ogni 90 minuti. Questi numeri descrivono un difensore capace di reggere il confronto fisico mantenendo l'aggressività necessaria ai massimi livelli. Per il Liverpool, trovare questo equilibrio sarà importante con il progredire della stagione.
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