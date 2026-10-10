Il 16 luglio il Liverpool annunciò che Jeremy Jacquet avrebbe indossato la maglia numero 5. Era quella lasciata libera da Ibrahima Konaté, connazionale e predecessore al centro della difesa, ma soprattutto era una maglia affidata a un ragazzo arrivato in Inghilterra con appena 33 presenze nella prima squadra del Rennes. Jacquet aveva vent’anni, nessuna partita in Premier League e gli ultimi mesi della stagione precedente condizionati da un infortunio alla spalla. Meno di tre mesi dopo ha già giocato accanto a Virgil van Dijk, è stato candidato al premio di Player of the Month della Premier League e ha esordito con la nazionale maggiore francese. La parte più lunga del suo apprendistato inglese, almeno finora, è durata un’estate.

Adesso la misura cambia. Erling Haaland ha aperto il campionato segnando cinque reti nelle prime cinque giornate ed è il riferimento più immediato quando un centrale della Premier deve capire quanto valgano davvero tempi, forza e letture difensive. Per Jacquet il confronto arriva dopo settimane in cui ogni passaggio ha anticipato quello successivo: il posto nel Liverpool, Bournemouth, la candidatura individuale, la Francia. Haaland è il primo avversario capace di mettere tutte quelle risposte dentro la stessa partita.

Liverpool lo aveva scelto prima degli altri

Ilnon ha aspettato chediventasse una certezza. L’accordo con ilvenne annunciato a febbraio 2026, con il difensore destinato a restare infino all’estate. In quel momento aveva disputato 31 partite con la prima squadra francese; sarebbero diventate 33 prima del trasferimento definitivo del 1° luglio. Alle spalle c’erano anche 24 presenze durante il prestito ale unchiuso dallaal secondo posto, con Jacquet inserito nella squadra ideale del torneo.

L’ultima stagione francese aveva lasciato numeri abbastanza chiari. In 19 presenze di Ligue 1, Jacquet aveva vinto il 75,5% dei duelli aerei, terza percentuale del campionato, e il 62% dei duelli a terra. Con il pallone aveva completato 973 passaggi su 1.076, il 90,4%. Dietro quelle cifre c’è una formazione che non comincia in difesa: da ragazzo giocava a centrocampo, guardava Paul Pogba e inizialmente non era nemmeno convinto del cambio di ruolo proposto dagli osservatori del Rennes. Anni dopo avrebbe descritto tra le proprie caratteristiche proprio la calma in possesso e la capacità di rompere una linea con il passaggio giusto.

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Bournemouth, il primo pomeriggio suo

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C’era poi un difensore osservato più degli altri. Prima ancora di arrivare aindicavacome il centrale studiato maggiormente durante la crescita. A luglio il modello è diventato un compagno di spogliatoio. “”, spiegò il francese nei giorni del trasferimento. Il Liverpool gli aveva consegnato un numero importante; accanto, gli aveva messo l’uomo cheaveva usato per anni come riferimento.Il 20 settembre, al, l’adattamento ha smesso di essere soltanto una buona impressione. Ilha battuto il1-0 e i tifosi deihanno votatocome. In quella partita il francese ha toccato 71 palloni, completato 54 passaggi su 61 e dieci di quei passaggi sono stati classificati da Opta come capaci di rompere una linea avversaria. Ilsi è fermato a 0,76 expected goals, il suo dato casalingo più basso innel 2026 fino a quel momento.La partita ha messo insieme ciò cheaveva visto in. Posizionamento, intercetti, un intervento disperato quando ilera riuscito ad avvicinarsi alla porta; poi, recuperato il pallone, la disponibilità a giocarlo invece di liberarsene., analizzando la prestazione per, lo definì già perfettamente inserito accanto anon trasformavain un difensore completo, ma mostrava quanto poco tempo gli fosse servito per apparire dentro la partita anziché dentro un periodo di ambientamento.

Quattro giorni dopo arrivò un altro segnale. La Premier League inserì Jacquet tra gli otto candidati al Player of the Month di settembre. Aveva giocato tutti i minuti delle tre partite di campionato disputate dal Liverpool nel mese e la squadra non aveva subito gol. Nella presentazione ufficiale della candidatura, la stessa Premier lo indicava tra i difensori più in evidenza per tackle, intercetti e recuperi. Accanto al suo nome, tra i candidati del Liverpool, c’era Alexander Isak. Per Jacquet erano trascorse poche settimane dalla prima partita inglese.

Poi la Francia

Quattro giorni dopo la candidatura è arrivato il debutto internazionale. Il 28 settembreè partito titolare acontro ile ha giocato tutti i novanta minuti della vittoria francese per 1-0. Era la sua prima presenza con la nazionale maggiore, dopo il percorso nelle selezioni giovanili. Quattro giorni più tardi è rimasto in campo per l’intero 1-1 contro l’

Zidane, dopo la seconda partita, ha impiegato poche parole e le ha ripetute parecchio. Ha definito Jacquet “molto, molto bravo”, ne ha sottolineato il coraggio nell’uscire lontano dalla propria posizione e la qualità nei duelli. Lo stesso difensore, parlando del primo ritiro con i Bleus, ha ammesso che l’esperienza era stata persino migliore di quanto avesse immaginato. A luglio arrivava ad Anfield da Nazionale Under 21; all’inizio di ottobre aveva già giocato due partite intere con la Francia maggiore.

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Jeremy Jacquet del Liverpool conquista palla su Adrien Truffert del Bournemouth durante la partita di Premier League 2026/27 tra AFC Bournemouth e Liverpool FC al Vitality Stadium, il 20 settembre 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

La sosta ha portato anche la prima frenata. Jacquet non è stato inserito nella squadra francese per l’ultimo impegno contro il Belgio dopo un problema fisico descritto come lieve, mentre la stampa britannica ha parlato di un fastidio al bicipite femorale. È rientrato a Liverpool per ulteriori valutazioni e la sua disponibilità resta quindi da monitorare. Il percorso che fino a quel momento aveva conosciuto quasi soltanto accelerazioni ha trovato, almeno per qualche giorno, un punto interrogativo.

Poi c’è Haaland

Se Jacquet sarà a disposizione, ilporta però una domanda diversa da tutte quelle affrontate finora. Haaland non costringe un centrale a risolvere un solo problema. Può venire incontro e cercare il contatto, restare fuori dalla partita per lunghi tratti e poi attaccare alle spalle della linea, occupare l’area oppure trascinare il difensore qualche metro più lontano dal punto in cui vorrebbe stare. Cinque gol nelle prime cinque giornate danno la misura del suo avvio di stagione; raccontano meno, invece, della quantità di decisioni che impone a chi deve seguirlo.

Qui anche i numeri che hanno accompagnato Jacquet fino ad Anfield cambiano significato. Quel 75,5% di duelli aerei vinti in Ligue 1 deve confrontarsi con un centravanti che vive dentro il contatto. Il coraggio elogiato da Zidane nell’uscire dalla linea deve fare i conti con ciò che può aprirsi alle spalle. La tranquillità con il pallone, una delle caratteristiche che hanno convinto il Liverpool, va mantenuta contro una squadra abituata a cercare immediatamente la riconquista. Haaland non cancella quello che Jacquet ha mostrato nei primi mesi; semplicemente lo porta su una scala diversa.

PORTO, PORTOGALLO - 4 OTTOBRE: Erling Haaland della Norvegia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Norvegia all'Estadio do Dragao il 04 ottobre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Il francese arriva a questo punto dopo una serie di esami superati molto velocemente. La Ligue 1 gli aveva dato il primo posto stabile tra i professionisti. Bournemouth il primo pomeriggio da migliore in campo con il Liverpool. Settembre la candidatura tra i migliori della Premier. La nazionale due maglie da titolare e gli elogi di Zidane. Fino a qui ogni passaggio ha aggiunto qualcosa senza costringerlo a fermarsi troppo a lungo sul precedente.

Dal numero 5 al metro successivo

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Quando ilgli ha assegnato il numero 5, a luglio,era soprattutto uno dei grandi investimenti sul futuro della difesa. Aveva 33 presenze con ile un profilo costruito sulla combinazione tra forza nei duelli e qualità in possesso. Tre mesi sono bastati perché quella descrizione diventasse incompleta. Adesso il francese viene giudicato per quello che può dare immediatamente, accanto a uno dei centrali che aveva studiato prima ancora di conoscerlo.era il difensore guardato nei video. Ora è quello che può trovarsi al suo fianco quando davanti compare. È una distanza percorsa in pochi mesi, dala una delle marcature più difficili che lapossa offrire. Perla prova di maturità non serve più a capire se ilabbia trovato un talento. Serve a capire quanto in fretta quel talento stia diventando altro.