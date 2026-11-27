Alejandro Garnacho non vede più il campo da tempo, ma Unai Emery non sembra affatto volersi scontrare col 2004 argentino. L'ex Manchester United sta faticando tantissimo nel riuscire ad imporsi all'Aston Villa, nonostante conosca perfettamente il campionato e il calcio inglesi. In prestito ai Villains sino al 30 giugno 2027, fin qui gli sono stati concessi soltanto alcuni scampoli di partita. Nella pratica, mai è stata data la possibilità a Garnacho di potersi esprimere in campo.

Le recenti dichiarazioni del suo allenatore, però, potrebbero aprire degli spiragli interessanti per quel che riguarda il reintegro dell'attaccante. Al momento si tratta soltanto di parole che infondono ottimismo, ma resta da capire se e quando avranno un reale seguito.

Garnacho-Aston Villa, scintilla mai scoccata ma Emery sereno: "Si allena col giusto atteggiamento"

Non avrà fatto molto piacere ad Alejandro Garnacho l'esser stato escluso nuovamente dai convocati dal suo allenatore. Non è affatto mistero che il calciatore abbia deciso di cancellare ogni sua traccia dai social media di legami con l'Aston Villa. Finora ha giocato complessivamente, figli di 7 gettoni stagionali.

HULL, INGHILTERRA - 05 SETTEMBRE: (NOTA DELL'EDITORE: Effetti tonali sono stati applicati a questa immagine). Alejandro Garnacho dell'Aston Villa osserva durante la partita di Premier League 2026/27 tra Hull City e Aston Villa FC allo Stadio MKM il 5 settembre 2026 a Hull, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Unai Emery avrebbe potuto portarlo almeno in panchina nella gara con il Galatasaray, ma il suo nome non figurava nella lista dei calciatori a disposizione del tecnico. La percezione che si ha, dunque, è di un ragazzo già in sofferenza e non esattamente a suo agio, venendo continuamente non considerato. Nonostante tutto, l'allenatore ex Villarreal sembra si fidi ancora di lui: "Alejandro è fantastico per quanto si stia allena bene. Il suo un grande atteggiamento".

Proprio sulle recenti continue esclusioni dell'argentino dai convocati Emery ha spiegato: "Devo fare delle scelte... a inizio anno non era semplice data la sua condizione fisica.". Sull'ipotesi che lasci già a gennaio: "Lo rispetto totalmente e il calcio può cambiare. Il mercato si aprirà a gennaio, ma non ci pensiamo al momento. Ora è al livello giusto che ci attendevamo da inizio stagione".