L'Atletico Madrid, nel silenzio dei media, si è avvicinato clamorosamente alla vetta della Liga. I Colchoneros stanno disputando un'ottima prima parte di stagione, non perdendo da più di un mese. La squadra allenata dal Cholo Simeone ha avuto un breve stop all'inizio di settembre con la doppia sconfitta consecutiva contro Athletic Club e Liverpool. Tuttavia, da quel giorno (9 settembre) sono arrivate esclusivamente vittorie, ad eccezione del pareggio contro lo Stoccarda in Champions League, un match complicato dall'espulsione di Hjulmand.

🔥🗣️ “EL BARCELONA LO POTENCIARÍA MUCHÍSIMO MÁS A JULIÁN”



Maxi López se refirió al presente de Julián Álvarez. pic.twitter.com/OTAhlDrTFI — TyC Sports (@TyCSports) October 27, 2026

Le parole di Maxi Lopez su Julian Alvarez

In Liga, i Rojiblancos sono a solidal Barcellona schiacciasassi, che domenica ha perso la sua prima partita in campionato contro il Real Madrid. Mentre le due big si sfidavano nel Clasico, l'Atletico Madrid ne ha approfittato superando l'ostico Depor per 1-0. Una sfida difficile da sbloccare, ma che ha visto la sua risoluzione con la rete del giocatore più atteso della stagione:Julian Alvarez ha attraversato un'estate faticosa, che lo ha portato a iniziare piuttosto male questa stagione 2026-27. Nella sessione estiva di calciomercato, il centravanti argentino aveva pubblicamente espresso la volontà di essere ceduto al Barcellona, nonostante le enormidell'Atletico Madrid. Alla fine, Julian Alvarez non è andato al Barça e il rapporto fra i due club si è notevolmente incrinato. Ovviamente, la tifoseria dei Colchoneros non ha preso bene questa posizione del giocatore e Julian Alvarez è stato preso di mira nelle prime partite stagionali.

STOCCARDA, GERMANIA - 20 OTTOBRE: Jamie Leweling del VfB Stoccarda aiuta Julian Alvarez dell'Atletico Madrid a rialzarsi durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra VfB Stoccarda e Atletico Madrid, disputata alla Stuttgart Arena il 20 ottobre 2026 a Stoccarda, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Nelle ultime settimane, il nazionale argentino sta ritrovando la sua forma migliore e sembrerebbe anche aver fatto pace coi tifosi, una volta scusatosi pubblicamente con loro. Tuttavia, la questione non è ancora chiusa per qualcuno. Ai microfoni di TyC Sports è intervenuto Maxi Lopez, ex attaccante di Catania, Milan e Barcellona, per parlare del caso estivo: "È la punta titolare dell'Argentina, per questo mi sarebbe piaciuto vederlo al Barcellona. I Blaugrana giocano meglio dell'Atleti, sono sicuro che avrebbero potuto aiutare il ragazzo ad esprimere al meglio il suo potenziale. Il gioco del Cholo non lo aiuta, inoltre i Colchoneros gli hanno fatto delle promesse che non hanno mantenuto".