Chissà cosa sarebbe successo se la punta dell'Argentina fosse andata al Barça: secondo Maxi Lopez, sarebbe stata la decisione migliore per il ragazzo
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L'Atletico Madrid, nel silenzio dei media, si è avvicinato clamorosamente alla vetta della Liga. I Colchoneros stanno disputando un'ottima prima parte di stagione, non perdendo da più di un mese. La squadra allenata dal Cholo Simeone ha avuto un breve stop all'inizio di settembre con la doppia sconfitta consecutiva contro Athletic Club e Liverpool. Tuttavia, da quel giorno (9 settembre) sono arrivate esclusivamente vittorie, ad eccezione del pareggio contro lo Stoccarda in Champions League, un match complicato dall'espulsione di Hjulmand.In Liga, i Rojiblancos sono a soli 2 punti dal Barcellona schiacciasassi, che domenica ha perso la sua prima partita in campionato contro il Real Madrid. Mentre le due big si sfidavano nel Clasico, l'Atletico Madrid ne ha approfittato superando l'ostico Depor per 1-0. Una sfida difficile da sbloccare, ma che ha visto la sua risoluzione con la rete del giocatore più atteso della stagione: Julian Alvarez.
Le parole di Maxi Lopez su Julian AlvarezJulian Alvarez ha attraversato un'estate faticosa, che lo ha portato a iniziare piuttosto male questa stagione 2026-27. Nella sessione estiva di calciomercato, il centravanti argentino aveva pubblicamente espresso la volontà di essere ceduto al Barcellona, nonostante le enormi resistenze dell'Atletico Madrid. Alla fine, Julian Alvarez non è andato al Barça e il rapporto fra i due club si è notevolmente incrinato. Ovviamente, la tifoseria dei Colchoneros non ha preso bene questa posizione del giocatore e Julian Alvarez è stato preso di mira nelle prime partite stagionali.
Nelle ultime settimane, il nazionale argentino sta ritrovando la sua forma migliore e sembrerebbe anche aver fatto pace coi tifosi, una volta scusatosi pubblicamente con loro. Tuttavia, la questione non è ancora chiusa per qualcuno. Ai microfoni di TyC Sports è intervenuto Maxi Lopez, ex attaccante di Catania, Milan e Barcellona, per parlare del caso estivo: "È la punta titolare dell'Argentina, per questo mi sarebbe piaciuto vederlo al Barcellona. I Blaugrana giocano meglio dell'Atleti, sono sicuro che avrebbero potuto aiutare il ragazzo ad esprimere al meglio il suo potenziale. Il gioco del Cholo non lo aiuta, inoltre i Colchoneros gli hanno fatto delle promesse che non hanno mantenuto".
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