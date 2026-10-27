La notte di gala di Londra ha incoronato Harry Kane con il Pallone d'Oro: il Bayern Monaco non ha perso tempo per trasformare l’evento in una vera e propria celebrazione in casa bavarese. Tra illuminazioni speciali dedicate al trionfo dell’attaccante e varie iniziative, il club tedesco ha voluto lasciare un segno tangibile di questo traguardo storico, con un’iniziativa che ha subito attirato l’attenzione dei tifosi di tutto il mondo.

La maglia celebrativa del Bayern Monaco

Bayern Munich celebrate Kanes accolade with a wonderful special edition nameset https://t.co/gdrYX7cqQ7 pic.twitter.com/6okEk5Oo5R — Forbidden Football Shirts 👕 (@ForbiddenShirts) October 27, 2026

Il verdetto dei punteggi ufficiali

Il cuore dell’omaggio bavarese è una maglia speciale messa in vendita nello store ufficiale del club già nella serata di ieri. Si tratta di una versione personalizzabile, applicabile sulla divisa casalinga di questa stagione, con una particolarità che la rende immediatamente riconoscibile: il numero di maglia di, il 9, non appare più nel bianco originale ma riprodotto interamente in oro, colore scelto non a caso per richiamare il prestigioso trofeo appena conquistato.L’omaggio del mondo calcistico non si è fermato al merchandising. Non appena annunciata la vittoria, ilha illuminato d’oro l’anello dell', trasformando lo stadio in un simbolo del successo individuale del proprio attaccante. Un gesto simile è arrivato anche da, dove si è svolta la cerimonia: l’arco dello stadio disi è a sua volta acceso d’oro, accompagnato da un messaggio di congratulazioni rivolto all’attaccante e capitano della nazionale inglese. Il successo di Kane arriva al termine di una delle edizioni più combattute nella storia recente del premio. L’attaccante ha superato, aggiudicandosi il Pallone d’Oro per la prima volta in carriera.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 OTTOBRE: Herbert Hainer, Katie Goodland, Harry Kane e un ospite partecipano alla 70ª cerimonia del Pallone d'Oro al Palladium Theatre il 26 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Gareth Cattermole/Getty Images)

Il caporedattore di France Football, Vincent Garcia, ha confermato che il margine su Mbappé, arrivato secondo, è stato minimo, in una sfida descritta come ancora più combattuta rispetto all’edizione 2024, quando Rodri del Manchester City superò Vinicius Junior del Real Madrid con un distacco di appena 41 punti.