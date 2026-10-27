Harry Kane ha superato Kylian Mbappé e Lamine Yamal, aggiudicandosi il Pallone d’Oro meno scontato degli ultimi anni
Harry Kane, che show: Pallone d'Oro al cielo e i tifosi lo osannano
La notte di gala di Londra ha incoronato Harry Kane con il Pallone d'Oro: il Bayern Monaco non ha perso tempo per trasformare l’evento in una vera e propria celebrazione in casa bavarese. Tra illuminazioni speciali dedicate al trionfo dell’attaccante e varie iniziative, il club tedesco ha voluto lasciare un segno tangibile di questo traguardo storico, con un’iniziativa che ha subito attirato l’attenzione dei tifosi di tutto il mondo.
La maglia celebrativa del Bayern MonacoIl cuore dell’omaggio bavarese è una maglia speciale messa in vendita nello store ufficiale del club già nella serata di ieri. Si tratta di una versione personalizzabile, applicabile sulla divisa casalinga di questa stagione, con una particolarità che la rende immediatamente riconoscibile: il numero di maglia di Kane, il 9, non appare più nel bianco originale ma riprodotto interamente in oro, colore scelto non a caso per richiamare il prestigioso trofeo appena conquistato.
Il verdetto dei punteggi ufficialiIl successo di Kane arriva al termine di una delle edizioni più combattute nella storia recente del premio. L’attaccante ha superato Kylian Mbappé e Lamine Yamal, aggiudicandosi il Pallone d’Oro per la prima volta in carriera.
Il caporedattore di France Football, Vincent Garcia, ha confermato che il margine su Mbappé, arrivato secondo, è stato minimo, in una sfida descritta come ancora più combattuta rispetto all’edizione 2024, quando Rodri del Manchester City superò Vinicius Junior del Real Madrid con un distacco di appena 41 punti.
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