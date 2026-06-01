L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, vorrebbe Francesco Totti nella nuova Roma
Wesley, palleggi e spettacolo con gli amici in Brasile
Il futuro della Roma potrebbe incrociarsi ancora una volta con quello di Francesco Totti. Dopo mesi di rumors sui contatti tra società ed ex calciatore, il possibile ritorno di Totti in società è tornato al centro delle discussioni, soprattutto grazie alla volontà di Gian Piero Gasperini, che vedrebbe nel Capitano una figura importante all'interno del suo nuovo progetto di ristrutturazione del club giallorosso.
Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365
La situazione Friedkin-TottiSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione tra Friedkin e Totti sarebbe al momento molto distante. I proprietari del club capitolino, infatti, avrebbero proposto (tramite altri uomini) alla leggenda della Roma un ruolo di “Centenary ambassador”, ovvero di ambasciatore nell'anno del centenario del club giallorosso. In termini di cifre, i Friedkin avrebbero avanzato all'ex numero dieci un accordo di un anno con opzione di proroga fino al 2028, a circa 5-600 mila euro. Una cifra considerata troppo bassa da Totti, il quale avrebbe chiesto almeno il doppio. Insomma tra Friedkin e Francesco Totti, al momento il "matrimonio non s'ha da fare".
È qui, però, che entra in gioco Gian Piero Gasperini. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tra il Gasp e l'ex attaccante giallorosso infatti ci sarebbero ottimi rapporti, solidificati soprattutto da quella famosa cena di inizio marzo dove, secondo le indiscrezioni, i due avrebbero parlato di come Francesco Totti potesse essere una figura centrale per il club della capitale.
📰 GASP, L'ULTIMA SFIDA: VUOLE TOTTI ALLA ROMA COME DIRIGENTE— RomaSpace.eu | AS Roma (@RomaSpace_eu) June 1, 2026
"Il futuro della Roma potrebbe ripartire da Francesco Totti. Lo storico capitano giallorosso è in attesa di conoscere le reali intenzioni dei Friedkin e il ruolo preciso che gli verrà proposto all'interno del club,… pic.twitter.com/TnQinCCytk
Gasperini spinge per avere l'ex calciatore in societàA detta della Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini avrebbe in mente tutt'altro ruolo per l'ex attaccante della Roma. L'allenatore giallorosso, difatti, vorrebbe che Totti avesse un ruolo più operativo in società e, soprattutto, che non si limitasse a fare da ambasciatore e, di conseguenza, da mera figura rappresentativa del club. In una famosa intervista in conferenza stampa, lo stesso Gasperini disse di "avere in mente un'idea su cosa far fare a uno come Totti", alludendo velatamente a un ruolo certamente più operativo del semplice ambassador.
Al momento lontani dalle certezze, la società giallorossa cerca di ripartire provando a piazzare solide basi per il futuro del club. In attesa di sentire il celebre inno della Champions, a Trigoria potrebbe ancora accadere di tutto e, nonostante la distanza tra Friedkin e Totti, in mezzo c'è un Gasp che starebbe cercando di far da mediatore nella speranza di riportare sulle bocche dei tifosi romanisti il leggendario nome di Francesco Totti. Tuttavia, per conoscere la fine della telenovela, bisognerà attendere i prossimi sviluppi.
Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA