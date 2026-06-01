Il futuro della Roma potrebbe incrociarsi ancora una volta con quello di Francesco Totti. Dopo mesi di rumors sui contatti tra società ed ex calciatore, il possibile ritorno di Totti in società è tornato al centro delle discussioni, soprattutto grazie alla volontà di Gian Piero Gasperini, che vedrebbe nel Capitano una figura importante all'interno del suo nuovo progetto di ristrutturazione del club giallorosso.

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La situazione Friedkin-Totti

Secondo quanto riportato dalla, la situazione trasarebbe al momento molto distante. I proprietari del club capitolino, infatti, avrebbero proposto (tramite altri uomini) alla leggenda dellaun ruolo di “Centenary ambassador”, ovvero di ambasciatore nell'anno del centenario del club giallorosso. In termini di cifre, iavrebbero avanzato all'ex numero dieci un accordo di un anno con opzione di proroga fino al 2028, a circa 5-600 mila euro. Una cifra considerata troppo bassa da, il quale avrebbe chiesto almeno il doppio. Insomma tra, al momento il "matrimonio non s'ha da fare".

GENOVA, ITALIA - 28 SETTEMBRE: Francesco Totti, ex capitano della Roma, osserva prima del fischio d'inizio della partita di Serie A TIM tra Genoa CFC e AS Roma allo Stadio Luigi Ferraris il 28 settembre 2023 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

È qui, però, che entra in gioco Gian Piero Gasperini. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tra il Gasp e l'ex attaccante giallorosso infatti ci sarebbero ottimi rapporti, solidificati soprattutto da quella famosa cena di inizio marzo dove, secondo le indiscrezioni, i due avrebbero parlato di come Francesco Totti potesse essere una figura centrale per il club della capitale.

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"Il futuro della Roma potrebbe ripartire da Francesco Totti. Lo storico capitano giallorosso è in attesa di conoscere le reali intenzioni dei Friedkin e il ruolo preciso che gli verrà proposto all'interno del club,… pic.twitter.com/TnQinCCytk — RomaSpace.eu | AS Roma  (@RomaSpace_eu) June 1, 2026

Gasperini spinge per avere l'ex calciatore in società

A detta della Gazzetta dello Sport,avrebbe in mente tutt'altro ruolo per l'ex attaccante della. L'allenatore giallorosso, difatti, vorrebbe cheavesse un ruolo più operativo in società e, soprattutto, che non si limitasse a fare da ambasciatore e, di conseguenza, da mera figura rappresentativa del club. In una famosa intervista in conferenza stampa, lo stessodisse di "avere in mente un'idea su cosa far fare a uno come Totti", alludendo velatamente a un ruolo certamente più operativo del semplice ambassador.

Al momento lontani dalle certezze, la società giallorossa cerca di ripartire provando a piazzare solide basi per il futuro del club. In attesa di sentire il celebre inno della Champions, a Trigoria potrebbe ancora accadere di tutto e, nonostante la distanza tra Friedkin e Totti, in mezzo c'è un Gasp che starebbe cercando di far da mediatore nella speranza di riportare sulle bocche dei tifosi romanisti il leggendario nome di Francesco Totti. Tuttavia, per conoscere la fine della telenovela, bisognerà attendere i prossimi sviluppi.

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