Andrea Abodi è stato incalzato a margine dell'ultima giornata dei Giochi della Gioventù 2026 sul tema relativo ai rapporti tra i tifosi. Il Ministro dello Sport e dei Giovani ritiene che non sempre debbano andarci di mezzo soltanto i sostenitori delle varie squadre, ma anche le rispettive società interessate, laddove non si comportino adeguatamente.

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Il sistema carente

Di recente si è parlato moltissimo di. Si guardino gli scontri tra tifosi prima del derby di Torino il cui fischio d'inizio è stato posticipato di circa un'ora. Il match alla fine s'è giocato comunque, dopo ilnei confronti di un tifoso bianconero - per un presunto lacrimogeno - che ha vissuto la notte in ospedale. I tifosi hanno ricevuto severe punizioni, avendo infranto le leggi del vivere civile.

ROMA, ITALIA - 03 GIUGNO: Il Ministro dello Sport Andrea Abodi partecipa durante la prima conferenza della SS Lazio: bullismo e cyberbullismo nelle scuole e nello sport allo Stadio Olimpico il 03 giugno 2025 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Questione rilevante, dunque, è che tifosi e società debbano considerarsi parte integrante di un sistema ampio, del quale è richiesta coesione e capacità di intervento. Ogni società milita in un campionato, gestito da una Lega, affiancata e sostenuta instancabilmente dai suoi supporters. Spesse volte sono proprio questi ultimi a pagare, laddove non si comportino adeguatamente, versando sanzioni o venendo esclusi dallo stadio. Ebbene sarebbe auspicabile che lo stesso trattamento venisse riservato alle società quando si astengono dalla collaborazione con la Lega che le rappresenta. Questo è il sunto del messaggio del Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Abodi sui rapporti con i tifosi: "Che paghino anche le società"

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Ecco di seguito quanto ha dichiarato: "Con il ministro Piantedosi e i presidenti delle Leghe e della Federcalcio ci incontriamo con una certa regolarità. Al di là della disponibilità piena mia e del collega Piantedosi,Perché così come i tifosi che sbagliano devono essere sanzionati, così anche le società che non hanno un comportamento adeguato devono in qualche maniera risponderne. Altrimenti rischiamo anche di mettere in discussione anche il ruolo di rappresentanza delle leghe".

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