La leggenda della NFL ha ceduto la sua quota del Birmingham City e tratta con Clearlake Capital per un'eventuale ingresso nel Chelsea
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Dalla NFL ai salotti della Premier League, il passo di chi ha costruito una carriera leggendaria in America e vuole accendere il suo futuro imprenditoriale. Dopo aver chiuso la sua esperienza triennale nella proprietà del Birmingham City, Tom Brady è pronto a rilanciarsi nel calcio inglese puntando a Stamford Bridge. Secondo quanto riportato dal Guardian, il sette volte vincitore del Super Bowl avrebbe infatti avviato delle trattative per rilevare una quota azionaria di minoranza del Chelsea. Una mossa tutt'altro che casuale: l'uscita di scena dal Birmingham servirebbe proprio a spianare la strada in vista di un investimento nei Blues.
Brady, il legame con Behdad Eghbali e il ChelseaL'interesse di Brady per il Chelsea affonda le radici in rapporti consolidati già da diverso tempo. L'ex quarterback vanta infatti un ottimo legame con Behdad Eghbali, co-fondatore di Clearlake Capital, il fondo che dallo scorso settembre detiene l'86,5% delle quote del Chelsea dopo l'uscita di scena di Todd Boehly e Mark Walter. Non è un caso che Brady fosse presente come ospite d'onore dei Blues già lo scorso anno nel New Jersey, in occasione del trionfo alla Coppa del Mondo per Club. La leggenda della NFL venne immortalato nei festeggiamenti insieme alla squadra guidata da Enzo Maresca dopo la vittoria per 3-0 in finale contro il PSG. Al momento però, da Stamford Bridge non filtrano conferme ufficiali, con il club che ha scelto di non commentare le indiscrezioni.
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Birmingham, il caso Rooney e gli investimenti nello sportBrady aveva mosso i primi passi nel calcio britannico nell'agosto del 2023, entrando nel Birmingham City dopo l'acquisizione da parte della Knighthead Capital di Tom Wagner. Nominato presidente del consiglio consultivo del club, l'ex quarterback aveva avuto un ruolo centrale anche nel documentario di Amazon Prime del 2025 "Built in Birmingham: Brady & The Blues": fece discutere l'aver messo apertamente in dubbio l'etica del lavoro dell'allora allenatore Wayne Rooney.
Al momento di ufficializzare la separazione, la società gli ha comunque attriuito un saluto, esprimendo "la sua sincera gratitudine a Tom Brady per il suo coinvolgimento e il suo incrollabile supporto al club negli ultimi tre anni". Oltre all'avventura inglese, Brady posisede già una partecipazione di minoranza nei Las Vegas Raiders in NFL, acquisita sempre insieme a Wagner.
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