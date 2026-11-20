Dalla NFL ai salotti della Premier League, il passo di chi ha costruito una carriera leggendaria in America e vuole accendere il suo futuro imprenditoriale. Dopo aver chiuso la sua esperienza triennale nella proprietà del Birmingham City, Tom Brady è pronto a rilanciarsi nel calcio inglese puntando a Stamford Bridge. Secondo quanto riportato dal Guardian, il sette volte vincitore del Super Bowl avrebbe infatti avviato delle trattative per rilevare una quota azionaria di minoranza del Chelsea. Una mossa tutt'altro che casuale: l'uscita di scena dal Birmingham servirebbe proprio a spianare la strada in vista di un investimento nei Blues.

Brady, il legame con Behdad Eghbali e il Chelsea

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Birmingham, il caso Rooney e gli investimenti nello sport

L'interesse diper il Chelsea affonda le radici in rapporti consolidati già da diverso tempo. L'ex quarterback vanta infatti un ottimo legame con, co-fondatore di Clearlake Capital, il fondo che dallo scorso settembre detiene l'86,5% delle quote deldopo l'uscita di scena di Todd Boehly e Mark Walter. Non è un caso chefosse presente come ospite d'onore deigià lo scorso anno nel New Jersey, in occasione del trionfo alla Coppa del Mondo per Club. La leggenda dellavenne immortalato nei festeggiamenti insieme alla squadra guidata dadopo la vittoria per 3-0 in finale contro il PSG. Al momento però, danon filtrano conferme ufficiali, con il club che ha scelto di non commentare le indiscrezioni.aveva mosso i primi passi nel calcio britannico nell'agosto del 2023, entrando neldopo l'acquisizione da parte della Knighthead Capital di Tom. Nominato presidente del consiglio consultivo del club, l'ex quarterback aveva avuto un ruolo centrale anche nel documentario di Amazon Prime del 2025 "Built in Birmingham: Brady & The Blues": fece discutere l'aver messo apertamente in dubbio l'etica del lavoro dell'allora allenatore Wayne

LONDRA, INGHILTERRA - 13 APRILE: Il direttore Andrew Shannahan, l'amministratore delegato ad interim Jeremy Dale, l'azionista di minoranza Tom Brady e il presidente Tom Wagner osservano dalla tribuna dopo la sconfitta del Birmingham City durante la finale del Vertu EFL Trophy tra Birmingham City e Peterborough United allo stadio di Wembley il 13 aprile 2025 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Al momento di ufficializzare la separazione, la società gli ha comunque attriuito un saluto, esprimendo "la sua sincera gratitudine a Tom Brady per il suo coinvolgimento e il suo incrollabile supporto al club negli ultimi tre anni". Oltre all'avventura inglese, Brady posisede già una partecipazione di minoranza nei Las Vegas Raiders in NFL, acquisita sempre insieme a Wagner.