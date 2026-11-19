Mykhailo Mudryk continua il suo percorso di rinascita. Superare il buio di Stamford Bridge non è facile, ma il calciatore ucraino, ora alla corte di De Zerbi, ha finalmente l'occasione di respirare un'aria diversa, spostandosi dall'ovest londinese al nord della città. Pochi chilometri, ma tali da provare a lasciarsi alle spalle le note vicende di doping che hanno sfortunatamente caratterizzato la carriera dell'esterno.

Come ben sappiamo, Mudryk è stato trovato positivo a una bassa concetrazione di meldonium, sostanza vietata dalla WADA, che ha portato a un'iniziale condanna di quattro anni di squalifica, successivamente ridotti a un anno e otto mesi a seguito del ricorso del team legale del giocatore. Mudryk è così tornato a ricalcare il campo nel luglio 2026, per poi trasferirsi in prestito con diritto di riscatto al Tottenham. Tuttavia, come rivelato dal giocatore in una recente intervista, gli Spurs non sarebbero stati l'unica opzione sul tavolo e, a tal proposito, l'ex Shakhtar Donetsk ha colto l'occasione per parlare di un suo eventuale ritorno tra le fila dei Blues.

Brighton, Brentford e Leeds alla porta di Mudryk insieme al Tottenham

Intervistato ai microfoni di Guest of Gordon,ha dichiarato di aver ricevuto l'interesse di diverse squadre prima del suo trasferimento in prestito al Tottenham, in particolare, il calciatore ha menzionato nello specifico ildi Hurzeler. A completare la lista ci ha pensato, però, la nota testata britannica di talkSPORT, la quale, al nome delle Seagulls, ha aggiunto anche

Club con i quali Mudryk ha svelato di aver avuto dei contatti ma che non hanno portato a nulla di concreto. Come accaduto, infatti, il calciatore ha scelto di dar priorità agli Spurs, iniziando quello che potremmo considerare il suo percorso di rinascita, attualmente agli albori avendo giocato soltanto 16 minuti complessivi con la maglia dei biancoblu nordlondinesi.

🚨 Mykhailo Mudryk says prior to his loan to Spurs, Brighton, Brentford and Leeds United all held talks.



He adds before he left, Xabi Alonso "told me straight up to my face. ‘You better go and play and get some minutes’ then come back. I am counting on you."



Mudryk was speaking… pic.twitter.com/6p4rSRm7BQ — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 18, 2026

"Xabi Alonso mi ha detto di giocare e poi tornare"

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il riscatto di Mykhailo Mudryk sarebbe fissato a ben 75 milioni di sterline (l'equivalente di 87 milioni di euro). Di conseguenza, immaginare un ritorno, seppur potrebbe esser momentaneo, non sarebbe poi così complicato e, a proposito di un'eventuale ritorno in pianta stabile a Stamford Bridge, il calciatore ucraino ha dichiarato: "Xabi Alonso mi ha detto senza mezzi termini: 'Faresti meglio ad andare a giocare, fare un po' di minuti e poi tornare. Conto su di te".

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 5 SETTEMBRE: Mykhailo Mudryk del Tottenham Hotspur corre con il pallone durante la partita di Premier League 2026/27 tra Nottingham Forest FC e Tottenham Hotspur al City Ground, il 5 settembre 2026 a Nottingham, in Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Infine, Mudryk è tornato anche a commentare il suo periodo di squalifica legato al doping, puntando il dito direttamente sull'Ucraina: "La nazionale ucraina non mi ha offerto alcun aiuto. Quando avevo più bisogno di aiuto, mi hanno voltato le spalle. Non avevo mai sentito parlare di un farmaco come il meldonium, è una sostanza che si trova solo nell'Europa dell'Est, quindi avrebbe potuto finire nel mio corpo solo in Ucraina. In Inghilterra non esiste un farmaco del genere.

La nazionale ucraina non ha assolutamente alcun sistema di sicurezza. Quando si gioca in trasferta, nei club ci sono sempre persone responsabili di ciò che accade nei piani dell'hotel e all'interno della squadra. Ci sono persone che tengono tutto sotto controllo. Nella nazionale ucraina abbiamo un nutrizionista che ci consegna delle pillole ogni due giorni prima delle partite; ci porta un piccolo bicchiere e ognuno di noi deve prendere le pillole che contiene".