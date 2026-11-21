Il Tottenham Hotspur riparte dopo la conclusione dell'ultima sosta nazionali del 2026. Gli Spurs avevano necessità di dimostrare la propria crescita dopo il brutto stop contro il Leeds United dell'8 novembre. La squadra allenata da Roberto De Zerbi aveva vissuto un inizio di stagione molto complicato: gli infortuni cronici dei migliori elementi qualitativi della squadra, la necessità di amalgamare bene i numerosi nuovi innesti e gli automatismi tattici da mettere a fuoco hanno tutti contribuito alla pessima posizione in classifica del Tottenham Hotspur.

Le voci e i rumors su un possibile cambio di panchina hanno incominciato a girare prima dell'inizio della prima sosta nazionali, ma il tecnico italiano è stato in grado di raddrizzare la nave (nonostante le indicazioni sulla bontà del progetto fossero evidenti già da qualche match) e portare 4 risultati utili di fila, di cui 3 vittorie consecutive. Poi è arrivata la sconfitta contro l'ottimo Leeds United (oggi vincente per 4-1 contro il Chelsea) ed è tornata ad aleggiare una certa delusione di sottofondo. Eppure, il Tottenham si è ripreso alla grande da Leeds e ha battuto per 2-0 l'Ipswich Town, anche grazie al suo nuovo talento in ascesa Williams-Barnett.

Williams-Barnett è il nuovo gioiello di De Zerbi

Uno dei punti problematici dell'inizio di stagione degli Spurs è stato il negativo score offensivo. Il Tottenham ci ha messopartite prima di trovare la via del gol, nonostante gli investimenti (Mudryk, Savio e Marmoush) estivi. Le assenze di un vero numero 10 (Xavi Simons, Kulusevski e Maddison) ha costretto RDZ a giocare con Matues Fernandes, un numero 6, come trequartista. Gli Spurs erano carenti sia insia in finalizzazione, considerando che Marmoush non è la punta ideale per il gioco organizzato dell'italiano e cheha deluso parecchio le aspettative legate all'ingente spesa fatta per lui nel 2024.

LONDRA, INGHILTERRA - 21 NOVEMBRE: Jack Clarke dell'Ipswich Town viene pressato da Luca Williams-Barnett del Tottenham Hotspur durante la partita di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur e Ipswich Town, disputata al Tottenham Hotspur Stadium il 21 novembre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

De Zerbi ha dovuto inventarsi così altre soluzioni. Quando è tornato Maddison, la qualità del gioco offensivo è migliorata sensibilmente e soprattutto, Williams-Barnett ha incominciato ad essere frequentemente nelle rotazioni degli Spurs. Classe 2008, il suo nome era invocato da tempo dai tifosi del Tottenham Hotspur. La sua storia calcistica è interamente legata agli Spurs, dato che è nelle giovanili del club dal 2018. Dopo aver vinto il premio per il gol più bello della PL U18 nel 2024-25, Williams-Barnett ha iniziato ad essere convocato con la prima squadra dal 7 novembre 2024, in occasione di una sfida di Europa League.

La grande partita contro l'Ipswich

Luca Williams-Barnett vs. Ipswich Town



First Start, First Goal. pic.twitter.com/pSvQvc0ka1 — ™️ (@Mastrigt_) November 21, 2026

Il 24 settembre 2025 ha fatto il suo esordio in EFL Cup, diventando il giocatoread esordire nella competizione. Con l'U21, da sotto-età, Luca ha segnato triplette e addirittura 5 reti contro lo Slavia Praga. Dopo aver partecipato al tour estivo, De Zerbi ha deciso di tenerlo in squadra, facendolo esordire in Premier League il. Contro l'Ipswich è arrivata la prima gara da titolare, arricchita da 1 gol e 1 assist per Solanke.Il talentino inglese può ricoprire tutti i ruoli sulla trequarti, ma è specializzato nel giocare comesx. Il suo dribbling (fondamentale per l'assist) e la sua agilità hanno fatto letteralmente impazzire il terzino dell'Ipswich Darnell Furlong, che non è mai riuscito a fermare il 2008. La rete segnata da Williams-Barnett è particolarmente importante perché lo posiziona comenella storia degli Spurs in Premier League (dietro Andy Turner e Gareth Bale).