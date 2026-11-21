L'Olympique Marsiglia sta finalmente ritrovando la pace dopo gli scossoni accaduti negli ultimi mesi. 2 anni fa iniziava il progetto anti-PSG targato Pablo Longoria, Medhi Benatia e Roberto De Zerbi. I tifosi avevano altissime aspettative su questa nuova ventata di aria fresca. Il calciomercato ingente aggiungeva ulteriore carne al fuoco e l'OM partiva per infastidire i parigini. Tuttavia, le cose non sono andate esattamente come previsto.

🚨Roberto De Zerbi revient sur son expérience à l’OM :



« J’avais été choisi par le duo Benatia - Longoria, mais tous les deux ne se sont pas parlé pendant trois mois.



Et moi, j’étais l’entraîneur au milieu de tout ça...



Ce n’était pas juste que l’entraîneur se retrouve seul… pic.twitter.com/WV7hw2KnIR — La Minute OM (@LaMinuteOM_) November 21, 2026

De Zerbi sul rapporto Longoria-Benatia

Nonostante un ottimo secondo posto nella stagione 2024-25, il Marsiglia ha disputato il secondo anno del progetto in maniera piuttosto discontinua e confusa. I segnali di instabilità si erano già avvertiti da agosto, con la celebre lite frae Rowe, entrambi poi ceduti pochi giorni dopo. Infine, a febbraio è esploso definitivamente tutto. Nonostante i risultati fossero ancora in linea (ad eccezione della mancata qualificazione ai playoff di Champions League), qualcosa sembrava essersi rotto a livello ambientale. Longoria va via e con lui il tecnico italiano, il DS marocchino invece rimarrà nel club fino a fine anno. Bruno Genesio sta ricominciando a portare il buonumore sulla costa meridionale francese, ma le ombre della stagione passata continuano ad esserci, alimentate dalle interviste di Benatia e De Zerbi.Medhi Benatia era già intervenuto pesantemente sul tema OM 2025-26 in un'intervista a CANAL+. L'ex Roma e Juventus aveva parlato delle bugie del presidente Longoria e della situazione fra Rowe e Rabiot. Infatti, secondo l'ex DS del Marsiglia, l'ex numero 1 del club aveva nascosto la situazione economica agli altri due membri del progetto. Del peculiare rapporto fra i due, ne ha parlato proprio l'ex allenatore sempre ai microfoni dell'emittente francese CANAL+.

LEEDS, INGHILTERRA - 7 NOVEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Leeds United e Tottenham Hotspur a Elland Road, il 7 novembre 2026 a Leeds, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

De Zerbi ha così parlato della stagione passata dell'Olympique Marsiglia: "Ci sono state molte situazioni difficili da accettare nell'ultimo anno all'OM. Era un momento particolare perché io ero stato scelto appositamente da Longoria e Benatia, ma ad un certo punto i due hanno completamente smesso di parlarsi per 3 mesi. Loro mi continuavano a chiamare, ma io ero nel mezzo e non mi piaceva questa tensione. Sono dispiaciuto perché molte volte ho fatto da parafulmine per le colpe di tutti".