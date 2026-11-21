Il tecnico degli Spurs ha rivelato alcuni retroscena sul caos societario che ha investito il club di Ligue 1 nell'annata passata
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L'Olympique Marsiglia sta finalmente ritrovando la pace dopo gli scossoni accaduti negli ultimi mesi. 2 anni fa iniziava il progetto anti-PSG targato Pablo Longoria, Medhi Benatia e Roberto De Zerbi. I tifosi avevano altissime aspettative su questa nuova ventata di aria fresca. Il calciomercato ingente aggiungeva ulteriore carne al fuoco e l'OM partiva per infastidire i parigini. Tuttavia, le cose non sono andate esattamente come previsto.Nonostante un ottimo secondo posto nella stagione 2024-25, il Marsiglia ha disputato il secondo anno del progetto in maniera piuttosto discontinua e confusa. I segnali di instabilità si erano già avvertiti da agosto, con la celebre lite fra Rabiot e Rowe, entrambi poi ceduti pochi giorni dopo. Infine, a febbraio è esploso definitivamente tutto. Nonostante i risultati fossero ancora in linea (ad eccezione della mancata qualificazione ai playoff di Champions League), qualcosa sembrava essersi rotto a livello ambientale. Longoria va via e con lui il tecnico italiano, il DS marocchino invece rimarrà nel club fino a fine anno. Bruno Genesio sta ricominciando a portare il buonumore sulla costa meridionale francese, ma le ombre della stagione passata continuano ad esserci, alimentate dalle interviste di Benatia e De Zerbi.
De Zerbi sul rapporto Longoria-BenatiaMedhi Benatia era già intervenuto pesantemente sul tema OM 2025-26 in un'intervista a CANAL+. L'ex Roma e Juventus aveva parlato delle bugie del presidente Longoria e della situazione fra Rowe e Rabiot. Infatti, secondo l'ex DS del Marsiglia, l'ex numero 1 del club aveva nascosto la situazione economica agli altri due membri del progetto. Del peculiare rapporto fra i due, ne ha parlato proprio l'ex allenatore sempre ai microfoni dell'emittente francese CANAL+.
De Zerbi ha così parlato della stagione passata dell'Olympique Marsiglia: "Ci sono state molte situazioni difficili da accettare nell'ultimo anno all'OM. Era un momento particolare perché io ero stato scelto appositamente da Longoria e Benatia, ma ad un certo punto i due hanno completamente smesso di parlarsi per 3 mesi. Loro mi continuavano a chiamare, ma io ero nel mezzo e non mi piaceva questa tensione. Sono dispiaciuto perché molte volte ho fatto da parafulmine per le colpe di tutti".
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