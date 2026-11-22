Benvenuto al Manchester United. Mauricio Pochettino fa il suo personale esordio sulla panchina dei Red Devils e vive una delle serate più difficili della sua vita. In teoria, la prima partita sarebbe dovuta essere quella più semplice, considerando che degli ultimi 9 allenatori scelti, solo Erik Ten Hag è stato capace di perdere all'esordio (Brighton 2022). Sicuramente Pochettino aveva un match difficile da affrontare (Liverpool) e il suo arrivo è stato recente, riuscendo a completare solo pochi allenamenti con i calciatori.

1 - Mauricio Pochettino is the first manager in Premier League history to see his team concede twice and receive a red card in the first half of his first match in charge of a club.



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Pochettino non poteva fare nulla

L'ex allenatore degli Spurs non è un mago e aspettarsi un risultato positivo contro una squadra strutturata come i Reds sarebbe stato quantomeno ingenuo. Tuttavia, il match ha raccontato di una crisi ancora più profonda, che esula quasi completamente dagli aspetti tattici. Il Manchester United ha perso il match dopo', prolungando la striscia negativa (9 partite senza vittoria) più lunga dai tempi di Frank O'Farrell nel 1972. Il lavoro del tecnico argentino inizierà a partire dalle prossime ostiche sfide: Sporting Lisbona in Champions e Brentford in campionato.La sensazione che arriva dalla partita pomeridiana di Premier League, è che l'allenatore ex USA poteva fare ben poco per sistemare il risultato. La partita è iniziata subito in salita: dopo 8', il redivivo(non titolare da un anno e forse l'unica colpa imputabile all'allenatore dei Red Devils) ha letto male una palla lunga, che si è trasformata in un fallo da ultimo uomo di Lenny Yoro ai danni di Isak. Sulla punizione segna lo specialista Szoboszlai e 3' dopo raddoppia il criticato

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 22 NOVEMBRE: Mauricio Pochettino, allenatore del Manchester United, osserva durante la partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Manchester United ad Anfield, il 22 novembre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Il cambio di Maguire non ha cambiato la situazione, anzi. Il match è proseguito con i continui attacchi dei Reds di Iraola, che nella seconda frazione di gioco hanno colpito con il giovane talento 2008 Ngumoha (rete e assist) e con il nuovo arrivato Munoz. Le 4 reti subite, proiettano i Red Devils al primo posto di una particolare classifica: quella della peggior difesa in Europa con 34 reti gol presi.

Secondo quanto riportato da Opta, Mauricio Pochettino è il primo allenatore nella storia della Premier League ad aver subito 2 reti con 1 cartellino rosso al proprio esordio in panchina. Inoltre, condivide il primato con Lal Hilditch (1926) della sconfitta peggiore nella prima partita da tecnico del club. Un inizio terribile per l'argentino, che forse, ha capito per la prima volta il compito che lo attende.